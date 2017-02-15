Украина 

Хаос и уничтожение: National Geographic ужаснулся масштабам нелегальной добычи янтаря на Западной Украине (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Хаос и уничтожение: National Geographic ужаснулся масштабам нелегальной добычи янтаря на Западной Украине (ФОТОРЕПОРТАЖ) | Русская весна

Украина попала в объектив фотографов американского журнала National Geographic — и вовсе не благодаря красотам Карпат. Большая статья, опубликованная 31 января, описывает масштабы бедствия на Западной Украине, ставшего результатом нелегальной добычи янтаря.

«Дикий Запад» — так называет автор материала Джон Вендле Дубровицу в Ровненской области.

Сотни километров разоренных хвойных и березовых лесов, борьба вооруженных банд за контроль над лучшими участками и нищета местного населения — такой предстает Украина англоязычному читателю популярного журнала.

Лунный ландшафт, окопы Первой Мировой — земля выглядит так, будто здесь прошёл торнадо — такой увидели Западную Украину фотограф и журналист National Geographic.

В материале описаны перестрелки, ставшие здесь обыденностью, магазины, торгующие только оборудованием для кустарной добычи янтаря, детский труд на месторождениях.

«Пока неясно какая площадь уничтожена этим варварством», — говорится в статье.

Герой статьи — бывший милиционер Влад. Он рассказывает, что у него двое детей и ему нужно как-то кормить их.

«Если мне повезет, когда-нибудь я смогу купить дом и машину», — общая тональность статьи напоминает репортаж из Конго или беднейших регионов Южной Америки.

Но это не Конго, это Украина, и пока в Киеве уверены, что внимание всего мира приковано к Украине, её нищета и дикость предстают перед западным читателем без прикрас.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486883336

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