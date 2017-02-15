Хаос и уничтожение: National Geographic ужаснулся масштабам нелегальной добычи янтаря на Западной Украине (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Украина попала в объектив фотографов американского журнала National Geographic — и вовсе не благодаря красотам Карпат. Большая статья, опубликованная 31 января, описывает масштабы бедствия на Западной Украине, ставшего результатом нелегальной добычи янтаря.
«Дикий Запад» — так называет автор материала Джон Вендле Дубровицу в Ровненской области.
Сотни километров разоренных хвойных и березовых лесов, борьба вооруженных банд за контроль над лучшими участками и нищета местного населения — такой предстает Украина англоязычному читателю популярного журнала.
Лунный ландшафт, окопы Первой Мировой — земля выглядит так, будто здесь прошёл торнадо — такой увидели Западную Украину фотограф и журналист National Geographic.
В материале описаны перестрелки, ставшие здесь обыденностью, магазины, торгующие только оборудованием для кустарной добычи янтаря, детский труд на месторождениях.
«Пока неясно какая площадь уничтожена этим варварством», — говорится в статье.
Герой статьи — бывший милиционер Влад. Он рассказывает, что у него двое детей и ему нужно как-то кормить их.
«Если мне повезет, когда-нибудь я смогу купить дом и машину», — общая тональность статьи напоминает репортаж из Конго или беднейших регионов Южной Америки.
Но это не Конго, это Украина, и пока в Киеве уверены, что внимание всего мира приковано к Украине, её нищета и дикость предстают перед западным читателем без прикрас.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486883336