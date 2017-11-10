WSJ: Вашингтон предложит Москве отправить 20 тыс. миротворцев на Донбасс

Вашингтон готовится обсудить с Москвой перспективу размещения на востоке Украины 20 тыс. миротворцев. При этом речь необязательно должна идти о миссии ООН. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

«Как ожидается, такое предложение американская сторона выдвинет российским официальным лицам в ближайшие дни», — отмечает издание. При этом уточняется, что это может быть некая миссия под эгидой ОБСЕ или просто представители коалиции добровольцев. Стоит, впрочем, отметить, что у ОБСЕ на данный момент нет мандата на осуществление подобных операций и нет миротворческих сил. Официального комментария со стороны Белого дома WSJ получить не удалось.

Как сообщало EADaily, инициативу отправки миротворцев на Донбасс ранее выдвигала и российская сторона, однако тогда речь шла исключительно об обеспечении безопасности миссии ОБСЕ на Украине, численность которой насчитывает несколько сотен человек. В частности, президент РФ Владимир Путин 5 сентября предложил ввести на Донбасс «голубые каски», оговорив несколько условий. По его мнению, они должны находиться на линии разграничения (а не на территории ДНР и ЛНР), а решение этого вопроса возможно «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники». Кроме того, для размещения в регионе контингента ООН необходимо установить «прямой контакт» с представителями Донецка и Луганска.

Детали предложения уже на следующей неделе могут обсудить в Белграде помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.