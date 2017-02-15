Россия 

WikiLeaks разыскивает владельцев записи разговора Флинна с российским послом

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WikiLeaks разыскивает владельцев записи разговора Флинна с российским послом | Русская весна

Общественность должна иметь доступ к перехваченной «стенограмме» разговора опального бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом заявили представители организации WikiLeaks, выступившие с просьбой к обладателям записи прислать ее.

«Перехваченная стенограмма разговора Флинна и Кисляка должна быть опубликована для общественности», — написали участники организации в журнале Twitter.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Майкл Флинн открыл подробности своего разговора с российским послом.

Генерал покинул свой пост после того, как Дональд Трамп потребовал отставки Майкла Флинна в связи с «утратой доверия».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487137789

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