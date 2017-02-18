Взвешенные люди 3 сезон 1 выпуск: дата выхода 18.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Обыкновенная история про актуальную в настоящее время проблему. Надо полагать, что в последнее время зачастую приходится сталкиваться, или видеть людей, которые страдают избыточным, лишним весом. Правда некоторая часть людей из них пытаются всеми возможными методами противостоять данному недостатку, а вот другие люди – просто ленивы, либо нет силы воли, эти люди рискуют еще больше располнеть.

Текущий проект даст возможность своим игрокам испытать и почувствовать каждому идеально стройное тело, также необходимо будет пройти достаточно сложные испытания. Участники будут стремиться идти к своей мечте и соответственно, получить денежное вознаграждение. Правда приз будет добыт для участника не так-то и просто, тут будут довольно жестокие испытания и изнурительные физические нагрузки, а также удивительные и интересные приключения.

Взвешенные люди 3 сезон 1 выпуск: дата выхода 18.02.2017, смотреть онлайн анонс. Взвешенные люди постараются в течении нескольких дней подтверждать всем, что они могут выигрывать и идти дальше несмотря на все трудности. Помешают им в этом тренера-психологи, изнурительные диеты, а также каждодневное взвешивание. Здесь и отборочный тур будет для участников проекта не таким уж и простым! Организаторы провел довольно суровый отбор среди участников, их выбирали приблизительно из тысячи людей, которые были заявлены. Кстати, вес наиболее маленького игрока 120 кг, интересно узнать, какой же вес у наиболее тяжелого человека на проекте? Тут можно будет увидеть то, как люди достигают своих целей, подавая пример тем, у кого имеется лишний вес, но кто не хочет избавиться от него.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8142-vzveshennye-lyudi-3-sezon-1-vypusk-data-vyhoda-18022017-smotret-onlayn-anons.html