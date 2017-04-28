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Взрывное устройство под Харцызском было заложено украинской ДРГ, — МГБ ДНР

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Взрывное устройство под Харцызском было заложено украинской ДРГ, — МГБ ДНР | Русская весна

Радиоуправляемое взрывное устройство на трассе возле Харцызска было заложено украинскими диверсантами.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР.

«По предварительным данным, взрывное устройство, обнаруженное вблизи Харцызска, было установлено украинской ДРГ с целью подрыва конвоя мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Как отметили в МГБ, в настоящее время спецслужбами Республики по данному факту ведется следствие.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493402588

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