Взрывное устройство под Харцызском было заложено украинской ДРГ, — МГБ ДНР

Радиоуправляемое взрывное устройство на трассе возле Харцызска было заложено украинскими диверсантами.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР.

«По предварительным данным, взрывное устройство, обнаруженное вблизи Харцызска, было установлено украинской ДРГ с целью подрыва конвоя мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Как отметили в МГБ, в настоящее время спецслужбами Республики по данному факту ведется следствие.

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