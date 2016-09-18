Взрыв в Нью-Йорке: жертв нет, пострадали 29 человек
Мощный взрыв произошел в районе Челси на Манхэттене в Нью-Йорке. По словам представителя нью-йоркской полиции Питера Дональда, взрыв произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по Москве).
По сообщению BNO News, предполагаемое взрывное устройство могло находиться в пластиковом мусорном баке — его фото уже появилось в сообщениях пользователей в соцсетях.
В результате взрыва погибших нет, пострадали 29 человек. Один из пострадавших получил серьезные ранения, рассказал на пресс-конференции глава полиции мегаполиса Джеймс О’Нил. Он сообщил также, что точная причина взрыва пока не установлена.
По предварительным данным, россиян среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет, сообщил представитель генконсульства РФ. «Данные о пострадавших уточняются», — отметил он.
По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, взрыв был умышленным актом, однако пока нет никаких свидетельств его связи с терроризмом. По заверению градоначальника, угрозы безопасности города нет.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/09/18/vzryv-v-nyu-yorke-zhertv-net-postradali-29-chelovek
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