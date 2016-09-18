Взрыв в Нью-Йорке: жертв нет, пострадали 29 человек

Мощный взрыв произошел в районе Челси на Манхэттене в Нью-Йорке. По словам представителя нью-йоркской полиции Питера Дональда, взрыв произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по Москве).

По сообщению BNO News, предполагаемое взрывное устройство могло находиться в пластиковом мусорном баке — его фото уже появилось в сообщениях пользователей в соцсетях.

В результате взрыва погибших нет, пострадали 29 человек. Один из пострадавших получил серьезные ранения, рассказал на пресс-конференции глава полиции мегаполиса Джеймс О’Нил. Он сообщил также, что точная причина взрыва пока не установлена.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет, сообщил представитель генконсульства РФ. «Данные о пострадавших уточняются», — отметил он.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, взрыв был умышленным актом, однако пока нет никаких свидетельств его связи с терроризмом. По заверению градоначальника, угрозы безопасности города нет.