Взрыв в Киеве: В МВД Украины рассказали интересные подробности биографии погибшего боевика

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал сегодняшний взрыв автомобиля в Киеве терактом и рассказал о личности погибшего.

«Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури», — написал Геращенко на своей странице в соцсети.

По его словам, полицией будет начато уголовное производство по статье 115 ч. 2 (Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни окружающих способом) УК.

Геращенко отмечает, что Махаури «был весьма незаурядной личностью».

По его словам, три года назад Махаури был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся в этой стране от российского правосудия.

«Турецкие власти и пресса тогда обвиняли его в работе на Кремль, а турецкие медиа со ссылкой на прокурора Ахмета Демирхюйюка сообщали, что Махаури самым непосредственным образом причастен к ликвидации самого Шамиля Басаева. „Этот заключенный (Махаури) подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев. Хотя звучат и предположения, что Махаури мог не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой”, — писали СМИ», — говорится в посте Геращенко.

По информации советника министра, другие имена Махаури — Руслан Папацкория и Али Дабуев.

Геращенко рассказал, что стамбульская прокуратура тогда потребовала для него пожизненного срока за «убийство пятерых сторонников чеченских сепаратистов». Двое из них, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, разыскивались СКР по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово, а третий — Али Осаев — был полпредом Доку Умарова в Турции.

Махаури свою вину отрицал и даже пришел на похороны своей жертвы и выражал соболезнования родственникам, утверждая, что он и сам родственник убитого, написал Геращенко.

По его данным, Махаури также хорошо известен в Грузии как участник событий в ущелье Лопота, где в сентябре 2012 года грузинский спецназ уничтожил группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан.

Его тогда поддерживал заместитель министра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе, который говорил, что Махаури — не террорист и не агент ФСБ, а «патриот Грузии».

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