Взрыв на территории бывшей воинской части в Башкирии: двое погибших

В поселке Урман Иглинского района Башкирии, на территории ранее принадлежащей воинской части произошел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на представителя пресс-службы МЧС региона.

Взрыв произошел в результате незаконного проникновения на территорию части неустановленных лиц. В результате происшествия погибли два молодых человека, 24 и 22 лет. Также есть пострадавшие, состояние их здоровья уточняется.

По данным МЧС, проникшие на территорию части люди могли искать металл. По словам очевидцев, на которые ссылается ТАСС, один из них «недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок».

Источник издания Life в правоохранительных органах уточнил, что взрыв произошел из-за того, что один из снарядов, который молодые люди пытались выкопать и унести с собой, мог сдетонировать.

К ликвидации последствий случившегося МЧС направило 6 человек, 19 единиц техники. Как рассказала «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального СКР Светлана Абрамова, к месту происшествия выехали следователи, которые начали проверку по факту гибели мужчин.