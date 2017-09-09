Взрыв машины «убийцы Басаева» в Киеве могут квалифицировать как теракт

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства после взрыва машины в центре Киева, в которой погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию, все произошедшее может быть квалифицировано как теракт.

По словам пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, убитый был «хорошо известен в криминальных кругах и имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами». «Взрыв в центре столицы может быть квалифицирован как теракт. По факту взрыва автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате которого погиб человек и еще двое граждан получили ранения, правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия», — сказали в полиции.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что по некоторым данным, Махаури в 2006 году участвовал в операции по ликвидации лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева в Ингушетии. Кроме того, он якобы был причастен еще к нескольким убийствам.

EADaily ранее сообщало, что машина Махаури взорвалась в центре Киева в районе Бессарабской площади. Мужчина погиб на месте. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина с ребенком. «Женщине оторвало ногу, ребенок в удовлетворительном состоянии», — сказал представитель правоохранительных органов.

Тимур Махаури ранее уже попадал в сводки новостей. 16 января 2017 киевские полицейские задержали вооруженного мужчину с удостоверением на имя разведчика Тимура Махаури. В 2014 году его задержали турецкие власти по подозрению в убийстве пяти чеченцев, скрывавшихся от российского правосудия.

Кроме того, Махаури принимал участие в боях на юге Донбасса на стороне киевского правительства.