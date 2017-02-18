Взрыв автомобиля в Турции унес жизнь трехлетнего ребенка

В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции взорвался заминированный автомобиль. В результате погиб трехлетний ребенок, 15 человек получили различные ранения, сообщает агентство Anadolu, отмечая, что все пострадавшие госпитализированы.

Daily Sabah сообщает, что пострадали 17 человек, а погибший ребенок — сын судебного секретаря. Это подтвердили местные власти.

Известно, что взрыв произошел в районе, где живут сотрудники местных судов и прокуратуры. Сейчас район оцеплен, правоохранительные органы начали расследование.