Проишествия 

Взрыв автомобиля в Турции унес жизнь трехлетнего ребенка

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Иллюстрация: dailysabah.com

В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции взорвался заминированный автомобиль. В результате погиб трехлетний ребенок, 15 человек получили различные ранения, сообщает агентство Anadolu, отмечая, что все пострадавшие госпитализированы.

Daily Sabah сообщает, что пострадали 17 человек, а погибший ребенок — сын судебного секретаря. Это подтвердили местные власти.

Известно, что взрыв произошел в районе, где живут сотрудники местных судов и прокуратуры. Сейчас район оцеплен, правоохранительные органы начали расследование.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/18/vzryv-avtomobilya-v-turcii-unes-zhizn-trehletnego-rebenka

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