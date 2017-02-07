Взгляд на «собственность» через «первобытность». Первобытные «капитализм» и «социализм»

Обычно под понятием «собственности» подразумевают какое -то «нечто» принадлежащее «кому-то». Об основах собственности писано множество трудов множеством писателей, учёных, философов, экономистов, психологов и.т.д. Но откуда «изначально» пошло это «нечто»? Что из этого может следовать? Попробую «открыть» одну из граней «собственности».

Под первой первобытной «формацией» собственности, например, один известный классик, подразумевал, «обладание» женщиной. Посему первобытный «коммунизм» выглядел по животному «естественным» — «гаремом».

«Обобществление жен» немало наломал дров в начале 20 века после победы революции в России, когда стал принципиальный вопрос об отказе от капиталистической модели развития. А ранее, древний, а потом — восточный тип накопление такого «капитала» остался традиционным. Воспроизведение продуктов «самого себя» султаном — было поставлено на поток. Это же служило и резкой конкуренцией для династии, междоусобицей, интригами, часто причиной смерти производителя других «формаций». Все завесило от его производительности и неумеренности.

С тех пор, какая-то «формация», чтобы прийти к власти — губила отца-производителя. Недостатки «капитализма» стали в зачатке уже тогда прослеживаться. Не только в восточных династиях. Победителю доставалось все наследие отца, все скопленное до него. Посему к этому наследию приступали либо через «революцию», отнимая жизнь, либо «эволюцию», дожидаясь смерти обладателя скопленного.

Если кто-то один забирал все — он становился капиталистом, а если все по честному делилось между сыновьями — наследники жили по «социалистическом принципу»т.е справедливости. Кто то из предков выбирал себе преемника и передавал ему наследство и власть, т.е завещал свой «капитал», порождая капитализм, а кто -то делил все на всех, завещал «социализм».

А уж кто и как всем распоряжался, кто «умный был детина», кто «так и сяк», а кто и вовсе был «никак» — это уже другой разговор. Отношение к собственности предки всё-таки сформулировали.

В наших сказках «Иван-Дурак» , несмотря на то, что не имел большого имущества и страдал как никто другой, всегда имел жену — красавицу по любви и согласию, «небесных» покровителей, т.е. компенсацию, которая намного превышала то, что было заложено в «капитале» всех вместе взятых братьев. Это вызывало зависть братьев , так как они имели капиталы, и, казалось, могли «все купить».

Но вот женится по любви уже не могли себе позволить, будучи заложниками и служителями капитала. Посему и прилепилось: «дураку — везет». Ну уж раз там, где отцы делили «все на всех»- значит и жили — общиной, это понятно. Умные детины, скапливая капитал, отказывались иногда от принципа отцов и из соображения сохранности капитала выбирали наследников капитала, т.е. становились капиталистами, завещая — капитализм.

Когда прилетал какой-нибудь «Змей Горыныч» на Русь и «разорял имущество братьев», «Иван-Дурак» из любви и сострадания шел на непобедимого Дракона, побеждал его, отбивал красавицу жену, возвращал из-за бугра «наворованное», да еще и прибавлял «горынычево «, становился царем, где царица помогала ему править, нежно заботился о братьях, которые ему завидовали, приговаривая: «Вот везёт Дураку». Русичи знали, что сказка «ложь, да в ней намёк, добрым молодцам — урок», а злые молодцы уроки не учат.

Задавить в себе «капиталиста» или «социалиста» — вот в чём первобытный вопрос. Задушит ли тебя «жаба» «капитала» или ты её задушишь в себе.

Вот и Иван Дурак — стал «собственником» вопреки «капиталу».

Как это возможно? Как предки решили этот сложный социальный вопрос. Да просто. Иван Дурак все время оставался «самим собой» — т.е. кем он есть на самом деле. Собственник — истинный, тот, кто остается «самим собой», тогда и все вещи вокруг него, вся «собственность» начинает «служить» ему, а не наоборот.

Выбор всегда за человеком. Кого зачнёшь — того и родишь. А дальнейшие формации — это уже «детали».

Завещание предков иносказательно, посему и обращено к «добрым» молодцам. А «добрые молодцы» — не только по возрасту. Это принцип «обновления» нашей русской цивилизации.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17093/-