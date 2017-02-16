Выучите историю России, — в Госдуме ответили главе Пентагона

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT посоветовал главе Пентагона Джеймсу Мэттису ознакомиться с историей России, прежде чем делать заявления о необходимости говорить с Москвой с «позиции силы».

«Мы никогда не позволим говорить с нашей страной с позиции силы. Я бы посоветовал заявителю (Джеймсу Мэттису. — прим. ред.) вспомнить уроки истории, а конкретно — ознакомиться с историей России. И ему многое станет понятно, стоит ли с ней разговаривать с «позиции силы», — сказал Швыткин.

15 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО должно общаться с Россией «с позиции силы».

В Минобороны позднее ответили на заявление Мэттиса.

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