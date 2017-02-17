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«Вытираны АТО» и Филатов: Мэр Днепропетровска снялся в рекламе пиццы (ВИДЕО)

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«Вытираны АТО» и Филатов: Мэр Днепропетровска снялся в рекламе пиццы (ВИДЕО) | Русская весна

Мэр Днепропетровска Борис Филатов снялся в рекламе пиццы «Ветерано». Своими актерскими способностями он похвалился в соцсети.

«Снялся в рекламе… пиццы. Добра вам с утра всем в ленту», — написал он на своей странице.

В ролике обращает на себя внимание то, как в финальных кадрах Филатову вытирают лицо, что можно расценить как прозрачный намек на интернет-мем «вЫтираны», используемый для обозначения всем уже поднадоевших «героев» и «ветеранов АТО».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487279527

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