«Вытираны АТО» и Филатов: Мэр Днепропетровска снялся в рекламе пиццы (ВИДЕО)

Мэр Днепропетровска Борис Филатов снялся в рекламе пиццы «Ветерано». Своими актерскими способностями он похвалился в соцсети.

«Снялся в рекламе… пиццы. Добра вам с утра всем в ленту», — написал он на своей странице.

В ролике обращает на себя внимание то, как в финальных кадрах Филатову вытирают лицо, что можно расценить как прозрачный намек на интернет-мем «вЫтираны», используемый для обозначения всем уже поднадоевших «героев» и «ветеранов АТО».