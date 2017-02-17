«Вытираны АТО» и Филатов: Мэр Днепропетровска снялся в рекламе пиццы (ВИДЕО)
Мэр Днепропетровска Борис Филатов снялся в рекламе пиццы «Ветерано». Своими актерскими способностями он похвалился в соцсети.
«Снялся в рекламе… пиццы. Добра вам с утра всем в ленту», — написал он на своей странице.
В ролике обращает на себя внимание то, как в финальных кадрах Филатову вытирают лицо, что можно расценить как прозрачный намек на интернет-мем «вЫтираны», используемый для обозначения всем уже поднадоевших «героев» и «ветеранов АТО».
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487279527