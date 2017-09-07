Россия 

Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

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Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В эти минуты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Русская Весна» предлагает вашему вниманию прямую трансляцию.

В своём выступлении Путин уже заявил о планах сделать из Дальнего Востока один из важнейших логистических узлов мира.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504764575

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