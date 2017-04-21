Вышел тизер эротического клипа на новую песню Алены Апиной

На своей странице в Instagram 52-летняя певица Алена Апина выложила тизер давно анонсированного «порно лайт» клипа на песню «Девушка Бонда».

Как писал «Ридус», клип обещает быть очень откровенным, поскольку Апина не только разделась для съемок, но и легла в постель с обнаженным молодым человеком.

Фотографии со съемок певица выкладывала в Instagram, тем самым анонсируя свой клип, который, судя по комментариям пользователей, ждут с нетерпением. «Ждем с нетерпением премьеру! Быстрее бы неделька прошла:))), — пишет один из них. «Скорей бы уже увидеть, что же там скрывается за этим скромным тизером))))))), — вторит ему другой.