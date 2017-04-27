«Выселить русскоязычных в гетто?» — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)

Странное дело происходит на Украине — по всем телеканалам активно рассказывают о «взрыве» патриотизма и активной гражданской позиции населения.

Вечные подпевалы всех политических режимов — артисты и музыканты, органично вписываются в современное безумие пропаганды.



Но — на Украине это явно перестает работать!

Мнение простых людей о мнении непростого украинского артиста Олега Скрипки узнавал украинский журналист Александр Мединский.

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