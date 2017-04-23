Выпавшая…Меркель больше не игрок

Да, годы берут свое, конечно, – и запал не тот, и силы, и огонька в глазах уж нет, и прыти той, что была когда-то, да и, чего уж греха таить, амбиции поутихли. Все меняется. Вот и Меркель изменилась. В лучшую или худшую сторону? Да Бог его знает, но это определенно не нравится Вашингтону. Или же, наоборот?

Думаю, тот факт, что в этом году немецкий канцлер не попала в топ-100 самых влиятельных лиц, достаточно показательный. Судите сами, в течение последних трех лет Ангелу относили к тем, кто имеет немалое влияние в мировой политике, а сейчас? Сейчас, по версии журнала Time, Меркель находится где-то на задворках той золотой сотни, в которую она когда-то входила. Мало того, ее даже в 2015 году называли «человеком года» (опять же Time), и на тот момент это было реально круто, так как с 1927 года Меркель стала лишь четвертой женщиной, которая получала когда-либо такой статус.

А сейчас? Не та уж Ангела, ох и не та…

«Меркель не появилась в списке 100 самых влиятельных людей в мире. Вместо этого, мы находим несколько людей с весьма сомнительным поведением в последнее время», – пишет Time.

Для справки: под «сомнительными» личностями Time подразумевал глав Филиппин, КНДР и Турции. Но вернемся все же к «выпавшей».

На самом деле, нет ничего удивительного в том, что немецкий канцлер не встала рядом с Дональдом Трампом, главой Пентагона, основателем Wikileaks, Папой Римским, Терезой Мэй, главой Китая, Владимиром Путиным (все они в список, конечно же, попали, скажу больше, в список попала даже нелегальная мигрантка из Мексики, которая 20 лет живет в США без документов и борется за права таких же как она). Ее политика (не говорю конкретно о миграционной) оставляет желать лучшего, приходится постоянно подстраиваться под «окружающих» ее людей, выполняя беспрекословно все прихоти и просьбы.

Да, Меркель определенно потеряла свои чары над американским журналом. Но, никто же не говорит, что это плохо. Что это плохо для Америки. Для настоящей Америки под руководством Дональда Трампа. Нет, думаю, Вашингтон все устраивает, более того, его устраивает «мягкотелый» лидер Германии. Правда, можно было и включить Меркель все же в список, 100 или 99, чтобы не закралось каких сомнений у общества по поводу Ангелы и ее «самочувствия» на мировой арене. Но, зачем кого-то обманывать? Вещи же очевидные.

Так что, сухая констатация факта – Меркель более не игрок. Ее партия закончилась, осталось только лишь прислуживать лицам более значимым (хотя бы на ближайшее время), нежели она.

Сдала позиции Меркель, вместе с титулом «человека года» (по версии Time, как все помнят, Дональд Трамп стал им в 2016 году), не оставив себе ничего, даже доброго имени.

Не грусти, Ангела, все мы не вечны, а то, что с нами делает время и обстоятельства, вообще удручает.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108991/18273/-