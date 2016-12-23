Выйти замуж за Пушкина сериал 2016 7 и 8 серия: анонс финального эфира мелодрамы

Выйти замуж за Пушкина сериал 2016 7 и 8 серия, смотреть онлайн анонс. В понедельник на этой неделе Первый канал начал показ любовной истории «Выйти замуж за Пушкина». Серии этого телефильма выходили каждый будний день после выпуска программы «Время». Сегодня телезрителям покажут 7 и 8 серии. Они будут заключительные и во время их просмотра зрители увидят, чем закончится этот сериал.

В основу этого телепроекта легла повесть «Объект под названием Пушкиным». Заключительные серии телефильма у телезрителей вызвали повышенный интерес. В последних эпизодах сериала зрители смогут увидеть, как бизнесмен Сазонов в компании со своим помощником полицейским Суриковым будет продолжать слежку за Александром Зверевым. Им удастся узнать о переписке пушкиниста с французскими коллегами. Полученная информация позволит им предотвратить встречу со своими коллегами Зверева. В результате «Пушкин» опоздает и не получит грант. К тому же благодаря стараниям отца Елены и его помощника поездка во Францию Александра вместе с Еленой будет отменена. После такого разочарования в своем любимом дочь бизнесмена покинет Пушкина и вернется в Москву.

Выйти замуж за Пушкина сериал 2016 7 и 8 серия, смотреть онлайн анонс. Находясь в столица, ей придется согласиться с предложением своего отца. Елена готовится к браку с Максимом, сыном бизнес-партнера своего отца. Девушка сообщит своим родителям о предстоящей свадьбе. Однако им она выдвинет одно условие: в Пскове должна состояться свадьба. Такими шагом девушка хочет доказать своей бывшей любви, что она и без него чувствует себя счастливым человеком. Однако на торжестве появится Зверев, который попал туда благодаря уловкам Сурикова.

Многих поклонников, конечно же, интересует, выйдет ли Елена замуж за Максима и как, оказавшись в такой неожиданной ситуации, будет действовать Саша. Ответы на все эти вопросы зрители смогут узнать в заключительных сериях телефильма.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7891-vyyti-zamuzh-za-pushkina-serial-2016-7-i-8-seriya-anons-finalnogo-efira-melodramy.html