«Выгрузим в чистом поле»: Киев разгоняет бомжей перед «Евровидением»

Столицу Украины перед проведением песенного конкурса «Евровидение» решено тотально зачистить от бомжей. Правда, куда потом деваться бездомным, похоже, никто из властей и правоохранителей не задумывается.

«Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», — подтвердил информацию украинскому изданию «Вести» патрульный по имени Сергей.

В Минсоцполитики Украины подсчитали, что в Киеве находится около 20 тысяч человек без определенного места жительства и число их неуклонно растет: жители «незалежной» стремительно нищают и «опускаются».

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Проблема осложняется тем, что сегодня в Киеве практически не осталось приютов для бомжей и бедняков. Как утверждает глава общины святого Эгидия Юрия Лифансе, в Киеве есть только один приют на улице Суздальской, рассчитанный на 152 койко-места.

Бомжи, по понятным причинам, вовлечены в различные криминальные схемы. В основном, бездомные занимаются мелкими кражами, вытаскивая кошельки и документы у невнимательных прохожих. Паспорта потом продают мошенникам. Также бомжи подрабатывают «несунами», перевозя наркотики и оружие.

Бывает и так, что бомж за кого-то отсиживает срок в тюрьме.

«В моей практике был случай, когда бомжа „попросили“ взять вину на себя и отсидеть четыре года за квартирную кражу. Пообещали купить квартиру, но ничего не купили», — рассказывает уже упомянутый полицейский Сергей.

Используют в своих целях бездомных также правоохранители и политики.

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«Бомжу, который сидит где-то возле мусорника, платят за то, чтобы он наблюдал за определенным объектом, например автомобилем интересующего правоохранительные органы человека. И он информирует, во сколько объект приехал, уехал, с кем был и т. д.», — говорит украинский адвокат Иван Либерман.

Что касается политической «занятости», то деклассированные элементы привлекаются для расклейки листовок и в качестве массовки на митингах.

Вывод напрашивается сам собой: нищих на Украине становится слишком много, при этом власти вовсе не готовы решать эту острую социальную проблему, предпочитая вывезти бомжей «в поля».

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