«Выгоните нацистов из футбола! Зозуля, убирайся!» — немецкие фанаты против украинского нападающего (ФОТО)

Фанаты мюнхенской «Баварии» поддержали позицию болельщиков мадридского «Райо Вальекано» относительно украинского нападающего Романа Зозули, назвав его нацистом.

В матче 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» поклонники мюнхенцев вывесили баннеры с надписями «Выгоните нацистов из футбола!» и «Зозуля, убирайся!».

Зозуля, чей трансферный лист принадлежит севильскому «Бетису», собирался перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах.

В результате украинец решил остаться в «Бетисе». Однако теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

Как сообщала «Русская Весна», в Испании украинскому футболисту объявили бойкот за поддержку «АТО» и Бандеры.

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