«Выборы, выборы-кандидаты-как всегда…..»

Что еще можно добавить после своеобразного «шедевра» от квартета «И»-«День выборов»? Может, просто пересмотреть фильм?

Включила-таки, «ящик»- болею… Осенний вирус –как назвала его доктор-«осень-что-вы-хотите»- поверг меня в полулежачее состояние, в ограниченном квартирой, пространстве . Таким образом, открыв доступ в мою «тонкую психику», посредством «ЗОМБОЯЩИКА». Нет бы, книженцию почитать! А к пульту рука тянется –по пути наименьшего сопротивления. Итоги плачевные. Не впервой убеждаюсь в «специальности» информации, передаваемой по телику днем-то есть для граждан, находящихся днем дома. Нынче вещают о выборах. По вечерам, в основном , о внешней политике, днем-о внутренней, если так можно выразиться. Почему такой расклад-тема отдельная, но теперь, мне вполне понятен идеологический настрой пенсионеров, охранников и домохозяек. Последние, впрочем, политизированы меньше всего-не до того им-в массе-успеть бы ознакомиться с новыми рецептами, веяниями моды и богемными (и не очень) сплетнями. А вкупе-вот он материал для «лепки» электората-или «общественного мнения». А мы-то думаем-с чего бы это все интересные программы и фильмы-глубокой ночью, а все гуано аж до нуля идет! То есть, в некотором смысле, «ящик»-стал не только, почти ненужным атрибутом для человека с головой, но и вредным! Но это все вступление, простите за многословность.

Я объясню дальше, о чем это я.

Устав от «трескотни»-а тут еще и реклама без конца-я выключила звук. И что же я с радостью выяснила!- а звук не так и нужен! Всякий , кто чувствует в себе некую способность «чтения по лицам»-а это необходимо для многих профессиональных категорий-меня поймет! Попробуйте во время какой-нибудь речи поставить на «мьют»(mute)-вы увидите много того, что вам «не говорят». Даже при таких серьезных имидж-профессионалах, как у ВВП, не удается ЧЕЛОВЕКУ «спрятать» сокровенные мысли. Даже –дикторы!!!(не в пример тем, которые учились в советское время)-«грешат личным мнением на физиономии»(без сарказма-просто для употребления синонима).

И собенно гадко то, что когда ты все это видишь, не слушая , понимаешь-какой ужасающе низкий уровень «лапши втирает нам голубой экран». А выключил звук-и ничто не мешает «чистому восприятию» сокровенного. Я все понимаю-правящая власть должна подстраховаться и обеспечить себя контролируемыми оппонентами, как это было в случае с кандидатом Прохоровым. Да, собственно, Явлинский, Жириновский и Зюганов никогда не выглядели потентными кандидатами. Слишком многое они «нажили» к тому времени , как вышли «на арену». На Навального поставит только слепец, не боящийся хаоса и БЕССМЫСЛЕННОЙ крови. Навального особенно рекомендую смотреть на беззвучном и в компании психиатра, для тех, кто имеет крупицу сомнения. Даже , если вы не имеете способности и навыка в физиогномике, ваше «внутреннее ухо» сделает это за ваш мозг.

Всем понятно, что для сохранения позиции, а пока это неизбежно, -дешевле «подпускать» санкционированную оппозицию», нежели ликвидировать последствия внезапных «выбросов»-а кто его знает-береженого Бог бережет! Но опускаться до такого-по-моему, просто неприлично. Мы, как-будто до Киева уже «докатились», где во власть «прутся все, кому не лень-и их допускают. И действительно, не коробит выражение «кандидат в презики»-которое по праву относилось к выборам на Украине. Мне, казалось, что в России , все-таки, кандидаты на пост президента. И что же мы видим теперь…

Я с содроганием вспоминаю , случайно попавшиеся на глаза, эпизоды программы «от» и «про» нынешнего кандидатата в прези… не выговорить…Короче- «наследницы провокатора-вождя движения против отечества»-с ее купанием в ванне …А теперь, рекламирующей … -я долго думала -кроссовера Фолькцваген. Ан нет-средства для увеличения или усиления(я не уверена, как правильно) потенции! «Фолькцваген» был, скорее всего «в доле», иначе, с чего бы запомнился шоколадный Туарег со светлой кожаной обшивкой? Кстати, модель « кусачая», но у кандидата в прези… наверное есть деньги на такую) Ради «благородных» целей-почему бы нет? Товарищи, я –не ханжа- и уверяю вас-качественный секс зависит не от МАРКИ автомобиля. А вот, использование средства для улучшения потенции… Товарищ «кандидат в прези…, вам лет сколько???

Жириновский… Он высказывает, в целом, вполне понимаемые и находящие отклик , мысли, не в пример его ранним выступлениям. Но одной критикой и пониманием происходящего сыт не будешь-недостаточно это для кандидата в президенты. Но ВВЖ и не стремится к решению проблем-это видно по его выражению лица. Зюганов-та же история. Кроме того, похоже , он не совсем здоров, и все мысли его направлены на решение проблем в этой сфере-выключите звук-и посмотрите сами-это просто. Какие там выборы! Да и все «кандидаты» УЖЕ ИМЕЮТ необходимый и достаточный статус, иначе мы бы о них просто ничего не узнали.

Все они полезны для организации «легких возмущений местного масштаба»-но кто ж их на трон-то пустит! Да они и сами не пойдут! Не питайте иллюзий, господа. Это же не Медведев! Его тоже «прикольно» смотреть без звука-ни дать, ни взять- «Сашхен» из «12 стульев». Вообще, многим «борцам за» следовало бы прибегать к услугам гримеров, которые будут маскировать их жировые отложения на «фасаде», придавая их внешности немного интеллектуальной изможденности и озабоченности «судьбами народа».

Честное слово, я не ожидала, что к электорату, власть относится настолько неуважительно, скорее пренебрежительно, что даже не пытается быть хоть чуточку искуснее в своих манипуляциях. Мы, похоже, безмозглое стадо баранов, неспособное перепутать вход в стойло со входом на бойню.

Я не способна генерировать какие либо идеи-у меня нет ни опыта , ни специального образования. Я только анализирую происходящее, исходя из того, что лежит на поверхности. Есть величайшие умы современности-например, академик Глазьев-причем-НАСТОЯЩИЙ академик, а не то, что расплодилось теперь. Но я практически НИКОГДА не вижу его в «ящике» и не слышу в эфире. Чтобы «набраться ума»-необходимо –иметь компьютер, интернет и навык сетевого поиска. Но, главное-нужно ХОТЕТЬ знать, и знать -что искать. Но, БОЛЬШАЯ часть обывателей-ставьте ударение, где хотите-даже имея первые три условия, не имеют второго.

Что же ждет нас в ближайшем будущем….

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107593/21312/-