Выборы Президента РФ и Монархия

Информация о предстоящих событиях считана с единого информационного поля Земли. Посвящённые знают как это происходит. Не посвящённые — при желании могут понять.

И так, выборы Президента в 2018 году. И волнуют и интересно. Владимир Владимирович Путин участвовать будет. Выдвинут будет в последний момент. Большинством голосов В.В.Путин будет избран.

Однако, срок его Президентства будет коротким. В результате внешнего воздействия у Владимира Владимировича возникнут серьёзные проблемы со здоровьем, угроза жизни. Пост Президента РФ придётся оставить.

Будут очередные выборы главы государства. Команда желающих пополнится. Примерно с равным количеством голосов лидировать будет Сергей Кужугетович Шойгу и (?).

Победу одержит С.К. Шойгу. Он и его команда успеют начать праздновать победу. Однако, при пересчёте голосов (практически в «один» голос) победит на выборах — (?) .

Кто этот (?).

Это предсказанный ещё Василием Немчиным «великий гончар»! Этот человек способен привести страну к новому этапу развития. Он будет обладать житейской мудростью и знаниями эзотерики. Он сможет внушить людям, что они достойны лучшей жизни и могут жить лучше. В предсказаниях имя этого человека не раскрывается.

В России будет воссоздана Монархия. «Великий гончар» Собором Русской Православной Церкви будет избран «Царём».

Как-то так. Поживём — увидим.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109594/21327/-