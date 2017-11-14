Выборы Президента РФ и Монархия
Информация о предстоящих событиях считана с единого информационного поля Земли. Посвящённые знают как это происходит. Не посвящённые — при желании могут понять.
И так, выборы Президента в 2018 году. И волнуют и интересно. Владимир Владимирович Путин участвовать будет. Выдвинут будет в последний момент. Большинством голосов В.В.Путин будет избран.
Однако, срок его Президентства будет коротким. В результате внешнего воздействия у Владимира Владимировича возникнут серьёзные проблемы со здоровьем, угроза жизни. Пост Президента РФ придётся оставить.
Будут очередные выборы главы государства. Команда желающих пополнится. Примерно с равным количеством голосов лидировать будет Сергей Кужугетович Шойгу и (?).
Победу одержит С.К. Шойгу. Он и его команда успеют начать праздновать победу. Однако, при пересчёте голосов (практически в «один» голос) победит на выборах — (?) .
Кто этот (?).
Это предсказанный ещё Василием Немчиным «великий гончар»! Этот человек способен привести страну к новому этапу развития. Он будет обладать житейской мудростью и знаниями эзотерики. Он сможет внушить людям, что они достойны лучшей жизни и могут жить лучше. В предсказаниях имя этого человека не раскрывается.
В России будет воссоздана Монархия. «Великий гончар» Собором Русской Православной Церкви будет избран «Царём».
Как-то так. Поживём — увидим.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/109594/21327/-