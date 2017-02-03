Выбор народа или блеф: зачем Порошенко необходим референдум по вступлению в НАТО (ФОТО)

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности провести референдум по вопросу членства страны в НАТО.

По его словам, идею вступления в альянс поддерживает более половины населения.

Однако данный вопрос не стоит в Брюсселе на повестке дня. Несмотря на конфронтацию с Россией, НАТО не собирается приглашать Киев и предоставлять ему какой-либо статус.

С какой целью Порошенко затеял референдум, бессмысленный с правовой точки зрения, разбирался RT.

«Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас — 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО.

Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», — заявил Пётр Порошенко газете Berliner Morgenрost.

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Украинский лидер рассматривает Украину как форпост «западной цивилизации» перед лицом «российской угрозы» и указывает на ведущую роль своей страны в сдерживании «агрессии Кремля».

Однако желание Порошенко видеть Украину в составе НАТО слабо сочетается с официальной политикой альянса, который не давал Киеву повода рассчитывать на приглашение.

Топтание на месте

Украина начала движение в сторону НАТО в 1994 году, присоединившись к программе «Партнёрство ради мира». При этом политику украинских властей в отношении альянса нельзя назвать последовательной.

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994–2005) старался балансировать между Западом и Россией.

Наиболее ярым сторонником вступления в НАТО был Виктор Ющенко, пришедший к власти на волне «оранжевой революции». В 2006 году после победы на парламентских выборах «Партии регионов» правительство перешло под контроль Виктора Януковича, который стал блокировать процесс интеграции страны в Североатлантический альянс и отказался поддерживать «План действий по членству в НАТО» (ПДПЧ).

Активную поддержку пронатовской политике Ющенко оказывала администрация Джорджа Буша — младшего, но западноевропейские государства выступали против ПДПЧ для Украины. В 2010 году президент Янукович заморозил процесс интеграции в НАТО, хотя Украина продолжила участие в зарубежных операциях альянса.

В сентябре 2015 года Пётр Порошенко принял новую Военную доктрину. Документ предусматривает отказ страны от внеблокового статуса и углубление сотрудничества с НАТО. К 2020 году Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны полностью соответствовать стандартам альянса.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Примечательно, что в доктрине Порошенко (в отличие от доктрины Ющенко от апреля 2005 года) не говорится о намерении Украины стать полноправным членом НАТО. На пути Украины в альянс стоит множество объективных препятствий, о которых в Киеве не любят упоминать.

В частности, ПДПЧ требует, чтобы у кандидата в члены не было территориальных проблем с соседями, а у Киева они налицо. Украинские власти не желают признавать Крым частью России и считают неподконтрольную часть Донбасса «временно оккупированной территорией». На данный момент на Украине нет ни одной системной политической силы, которая бы выступала за отказ от претензий к РФ.

Также Украина не выполняет полностью промежуточных требований НАТО. Например, на текущий момент отсутствуют конкретные данные о прогрессе Украины по переходу на стандарты НАТО, которые затрагивают не только внешний вид военнослужащих, но и систему управления войсками.

Кроме того, в Брюсселе требуют, что пост министра обороны должны занимать только гражданские лица. Главой военного ведомства Украины с 14 октября 2014 года является генерал армии Степан Полторак, который сделал карьеру во внутренних войсках МВД и после Майдана полгода командовал Национальной гвардией.

Процедура вступления в НАТО предполагает огромную бюрократическую волокиту, которая растягивается на несколько лет даже при единодушном согласии всех членов блока. «Ускоренная» процедура применялась только однажды — под давлением администрации Билла Клинтона Венгрия, Польша и Чехия стали членами НАТО через 8 лет после развала Организации Варшавского Договора.

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Чудеса социологии

Отдельное внимание заслуживают результаты социологических опросов, которые привёл в интервью Berliner Morgenрost Порошенко. Если верить украинскому лидеру, то более половины населения поддерживают вступление в НАТО, а до «революции достоинства» эту идею разделяли только 16%.

Проводившиеся на Украине за минувшие три года соцопросы по поводу НАТО демонстрируют крайне неоднозначные результаты. Симпатии к альянсу заметно выросли, но насколько — ответить, пожалуй, невозможно ввиду ангажированности украинских аналитических центров.

Чаще всего украинские СМИ цитируют исследования фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», который, по данным Wikileaks, финансируется МФВ, Еврокомиссией, посольствами Нидерландов, Канады, Великобритании и американским Фондом поддержки демократии (NED).

В октябре 2014 года данная организация, которая называет себя ведущим аналитическим центром Украины, рапортовала, что число граждан, жаждущих видеть свою страну в НАТО, выросло с 13% в 2012 году до 44%. В конце декабря 2015 года уровень симпатий к альянсу «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» оценили в 43%.

Однако спустя полгода поддержка НАТО среди украинцев неожиданно увеличилась на треть, до 78% (+35%). «Гипотетический референдум по НАТО: 78% — за, 17% — против. Явка — 58%. Во всех макрорегионах, кроме Донбасса, референдум был бы выигран. На Донбассе было бы 48 на 47% среди участников голосования», — написала в июле 2016 года в Facebook аналитик фонда Мария Золкина.

Разрушенные жилые дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка РИА Новости

Другая организация, которую невозможно заподозрить в симпатиях к России, -Институт Горшенина — в марте 2016 года констатировала падение поддержки населения идеи вхождения в альянс: видеть Украину в НАТО хотят 47,1% опрошенных.

В июне 2016 года Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал доклад, согласно которому число сторонников вступления в альянс составляет 43,9% граждан, противоположной точки зрения придерживаются 32,1%.

Наиболее авторитетным аналитическим центром на современной Украине можно считать Институт социологии Национальной академии наук Украины. По данным Института, 38,1% респондентов относятся к НАТО «скорее позитивно», а голосовать за вступление в ряды альянса готовы почему-то 48%.

Существующие на Украине соцопросы не позволяют определить даже примерную долю населения, которая пойдёт голосовать за вступление в НАТО (от 43,9% до 78%).

Поэтому украинские политики на своё усмотрение могут приводить любую цифру, выдавая её за господствующее общественное мнение.

Секрет удачного референдума

Порошенко уверен в положительном исходе голосования, иначе бы не выступал с инициативой референдума, считают опрошенные RT политологи. По их мнению, результат плебисцита, если он состоится, будет в пользу членства в альянсе. Однако причина триумфа Порошенко будет заключаться в том, что противники НАТО просто не придут на избирательные участки.

«Миллионы людей, которые могли бы проголосовать „против“, находятся за пределами Украины, в ДНР, ЛНР, Крыму, а те кто „против“ — в значительном большинстве проигнорируют референдум. Я думаю, искомые 50% Порошенко получит, но разгромной победы не будет. Чтобы увидеть 80–90%, ему придётся сфальсифицировать итоги голосования», — сказал RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Избирательный участок, Украина

Эксперт полагает, что Порошенко обретёт множество ощутимых выгод после удачного референдума:

«С одной стороны, это будет внутриполитический ход, который позволит ему, общаясь с оппонентами, говорить, что нельзя дестабилизировать ситуацию на Украине: дескать, народ сделал свой выбор, нужны реформы, интенсивные переговоры с западными партнёрами».

«С другой стороны, Порошенко получает аргумент, чтобы на международной арене апеллировать волей народа, который якобы стройными рядами хочет вступить в НАТО. Под этим предлогом он будет обращать внимание западных лидеров на свою персону, как проводника волеизъявления граждан, будет выпрашивать деньги, военную технику», — отметил Ищенко.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT констатировал, что тотальная прозападная пропаганда улучшила отношение украинцев к НАТО, и Порошенко может быть уверенным в удачном референдуме. По его мнению, итоги плебисцита президент «собирается интерпретировать, как доверие по отношению к нему лично»:

«Что касается внешней политики, то Порошенко с помощью референдума и обстрелов Донбасса хочет вернуть Украину в контекст мировых отношений. Украина явно „выпала из тренда“.

Виной тому выборы в США, сирийская проблема, Brexit, проблема безопасности ЕС. Всё это отодвигало украинский кризис на задний план».

В любом случае и проведение референдума, и его итоги станут очередным блефом Петра Порошенко, выгодным одной лишь нынешней украинской власти, которая привыкла выдавать желаемое за действительное и делать хорошую мину при плохой игре.

«Попытка проведения референдума по вступлению Украины в НАТО — это означает окончательный отказ Киева от Донбасса.

Во-первых, потому что Донбасс не сможет участвовать в этом референдуме, просто физически никто не сможет организовать сейчас этот процесс», — заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.

Он добавил, что Донбасс выступает против альянса: «Мы уже неоднократно говорили, что одно из важнейших требований Донбасса заключается в том, что Донбасс выступает как минимум за дружественные и союзнические отношения с Россией, а значит, против НАТО».

Алексей Заквасин, Кристина Хлусова