«Выбирайте выражения», — Захарова осадила американскую телеведущую (ВИДЕО)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью американскому новостному интернет-порталу Yahoo News? в ходе которого возникло несколько острых моментов.

Так, Захарова в жесткой форме возразила ведущей, которая назвала форму государственного правления в России «режимом».

«Вы используете слово „режим“, когда говорите об американской администрации?» — Захарова тут же поставила ведущую в тупик.

«А какое слово вы бы предпочли?», — ответила Кэти Курик вопросом на вопрос.

«Меня интересует, что вами движет. Полагаю, что если президент избран народом страны, это не может называться режимом, это как раз демократия, вам следует лучше подбирать выражения», — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что американо-российские отношения деградировали во время президентства Барака Обамы и не в последнюю очередь благодаря СМИ, распространявшим фейковые новости о России.

«Сегодня я вижу, что СМИ играют ведущую роль в разделении людей, в противопоставлении одной части мира другой и считаю это опасной тенденцией», — заявила Захарова.

Она отмела обвинения ведущей, которая процитировала американские и европейские спецслужбы, утверждающие, что Россия занимается тем же самым для достижения своих геополитичесих целей.

«Приведите хотя бы один пример неправдивой новости, распостраняемой Россией, вот просто сейчас — один пример» — сказала она. «Я же могу сейчас дать вам тонны, десятки, миллиарды примеров того, как западная пресса лжет о России», — не давала Захарова ведущей спуску на протяжении всей беседы.

Она отвергла обвинения ведущей в организации Владимиром Путиным «кампании воздействия» на президентские выборы в США 2016 года. Отмела Захарова и педположения ведущей о поддержке Марин Ле Пен. «Мы не поддерживаем кандидатов на зарубежных выборах. Это не наше дело».

Коснулся разговор и недавнего ракетного удара, нанесенного Вашингтоном по сирийской авиабазе. Мария Захарова назвала его «смехотворным» и не имевшим никакого политического смысла.

Кроме этого, в интервью шла речь о ситуации вокруг Северной Кореи, «притеснений гомосексуалистов в Чечне» и намерения США свергнуть законно избранного президента Сирии Башара Асада.

«Это не выход, это тупик», — прокомментировала Захарова стремление Вашингтона отстранить Асада от власти любыми путями.

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