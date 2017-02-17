Вы знаете таких людей

Уверен, что вам знакомы люди, о которых я расскажу ниже. Их много. Они среди нас. Их видно и слышно гораздо лучше, чем молчащее большинство, потому что им важно быть в центре внимания. Они подобны тем, кто гордо называет себя часовым мастером, освоив лишь замену батареек в электронных часах. Да и это дело они умудряются делать плохо, устанавливая негодные батарейки, криво ставя прокладки, а зачастую и умудряясь сломать часы, выполняя столь простую операцию.

При этом они могут часами рассуждать о том, что хваленые швейцарские часы полная ерунда, что космические ракеты абсолютная глупость, а правительство совершенно негодное, потому что цены растут. Они никогда не станут предпринимателями, потому что делать хоть что-то, за что нужно нести ответственность, не их стезя. Они не приемлют риск, но требуют от всех прочих быть ответственными и жертвовать всем ради их блага.

Они совершенно искренне уверены, что кто-то обязан обеспечить их зарплатой, премией, оплатить им отпуск, а также дать кредит по смешной ставке и даже не требовать его возврата. Им доподлинно известно, кто именно во всем виноват, и кого нужно немедленно отправить в отставку. Хотя на прямой вопрос «кто займет их место» они обычно отвечают туманно, что «люди найдутся, важно место расчистить».

Для них все, сделанное в нашей стране, все, произошедшее в нашей истории делится на события, одобряемые Западом и не одобряемые. Первое они будут отстаивать с пеной у рта, второе гнобить и оплевывать, даже не делая попыток разобраться в сути и причинах. Они сбиваются в стаи, чтобы их крики стали заметнее и действеннее, чтобы под них прогибался закон и общественное мнение. Они требуют ни много, ни мало, пересмотреть историю, покаяться и отдать долги всем тем, кого они лично считают святыми.

Главная их фраза – «пусть нам дадут», потому что свое, личное, то, что в кармане, ближе к телу и желудку, чем абстрактные ценности – любовь к Родине, стремление сделать жизнь людей лучше, радость свершений, благородство самопожертвования. Им не важно, откуда возьмется то, что им должны дать, не можете сами сделать, говорят они, дайте возможность привезти это с Запада. А как же отечественный производитель? Пусть идет к черту, мы хотим сейчас, все и сразу, плевать нам на вашего отечественного производителя, у которого руки растут не из того места. И это говорят люди, ничего сами не умеющие, да и не желающие делать.

Им противно все, препятствующее возможности для них лично купить желаемое – хамоны, пармезаны, сыры с плесенью и прочие блага западного мира. К черту ваши самолеты, ракеты, развитие собственного производства – просто откройте границы и согласитесь на условия Запада, просто сдайтесь в плен «немцу, французу, американцу, англичанину», чтобы я мог жрать свой любимый хамон без ограничений.

В споре, кто победил к космической гонке, они уверенно скажут, что США, потому что они летали на Луну. И пусть нет этому никаких фактических доказательств, и пусть все это выглядит, как огромнейшая афера, они будут в этом совершенно искренне уверены, потому что так говорят люди, свободно кушающие пармезан и имеющие не только лучшее в мире медицинское обеспечение, но имеющее и весь мир в прямом смысле этого слова.

Если кто-то скажет им, что все блага западной цивилизации строятся на ограблении и разорении других стран, приведут им примеры событий, реально имевших место в истории, они на голубом глазу ответят, что вы все врете, что на самом деле они несли в мир демократию и свободу. Цифры, указывающие на количество убитых мирных жителей, реальное состояние экономики и той самой демократии в одемокраченных странах будут ими восприняты, как наглая ложь и российская пропаганда. Они сделают то, что обычно делают многие на любимом ими Западе – отвернутся и сделают вид, что вас не слышали, а самих фактов не существует.

Когда вы начнете им рассказывать, что Россия жила в состоянии непрерывных и глобальных войн, каждый раз оказываясь на грани полного уничтожения, под одновременными ударами всех окружающих ее стран, они скажут, что не нужно было сопротивляться, что нужно было сдаться, чтобы, наконец, в многострадальную Россию пришло процветание, свойственное именно просвещенному Западу, а не дикой России.

Вы попытаетесь с фактическими данными в руках показать им, что экономика стран, добровольно перешедших под крыло западной демократии, окончательно рухнула, и у нее нет никаких перспектив, они вам начнут доказывать, что лично были в тех странах и их там хорошо кормили, улицы ухожены, а люди улыбаются. Их не интересуют ваши данные о количестве прекративших свое существование заводов, фабрик, сельских предприятий, об окончательно разоренных, некогда базовых, направлениях экономики, о количестве людей, уехавших из этих стран на Запад, так как дома им уже нечего искать. Главное в их рассуждениях – нам туристам там было комфортно.

При этом никто из них не собирается покидать благословенную и столь ненавистную для них Россию, ведь только здесь, будучи никем и ничем по сути своей, они могут получать стабильную зарплату, премии и оплачиваемый отпуск. Только здесь у них есть квартира, бесплатное лечение и образование для их детей. По сути бесплатное, потому что там, где, по их мнению, рай, все это стоит на пару порядков дороже и им лично не светит, потому что те страны тщательно оберегают свой внутренний комфорт, требуя от эмигрантов сперва вложиться в экономику этой страны, подтвердить полную лояльность и преданность ее идеалам, а уж потом получать плоды, если заработают.

Они отравляют нашу жизнь своим бурчанием и недовольными визгами, рассчитывая, что кто-то придет и подкинет побольше в их кормушку еды, денег, развлечений и свободы, с которой они не знают, что делать, потому что понятия не имеют о том, что такое свобода. По их мнению, свобода – это право делать все, что хочется отдельно взятому человеку. И наплевать, что это может мешать другим людям и угрожать безопасности государства. По сути, это ведь не их государство, а тех идиотов и ватников, которые мешают их персональной свободе.

Они не пойдут на баррикады, они не упадут грудью на амбразуру и не встанут из окопа в атаку под смертельным пулеметным огнем, увлекая за собой в бой других. Они сожгут, как Данко, свое сердце, чтобы осветить жизнь других. Они не поделятся крохой малой ни с кем, но они всегда и везде будут требовать этого от других – ведь самое главное для них в этой жизни их личное, персональное благосостояние и комфорт. И пусть весь мир подождет…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109291/17227/-