Проишествия 

ВВС: правозащитники обвиняют турецкую авиацию в гибели 88 мирных сирийцев

0 коментариев

Удар ВВС Турции в районе сирийского Аль-Баба. Иллюстрация: bbc.com

По меньшей мере 88 мирных жителей погибли за последние два дня в районе города Аль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо в результате турецких авианалетов. Об этом со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Центр мониторинга за правами человека в Сирии» передает ВВС.

Турецкие войска и поддерживаемые Анкарой сирийские повстанцы пытаются выбить из Аль-Баба боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), удары турецких ВВС в этом районе продолжаются уже много недель.

В среду, 21 декабря, в районе Аль-Баба погибли и были ранены 16 турецких военных. Накануне ДАИШ распространило видео, на котором показано, как двух захваченных в плен турецких военнослужащих сжигают заживо. Подлинность видео не подтверждена, официальная реакция Турции также пока не последовала, отмечает британская новостная служба.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/23/vvs-pravozashchitniki-obvinyayut-tureckuyu-aviaciyu-v-gibeli-88-mirnyh-siriycev

Другие новости:

ivtvje_1474087206

Встречу СБ ООН отменили из-за отказа США рассекретить соглашение по Сирии

0
dmy69m_1480638724

Mercedes сбил людей на тротуаре в Москве: один погибший

0
gjlzon_1479054243

Misanthropic Division открестилась от убийства Моторолы

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *