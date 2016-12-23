ВВС: правозащитники обвиняют турецкую авиацию в гибели 88 мирных сирийцев

По меньшей мере 88 мирных жителей погибли за последние два дня в районе города Аль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо в результате турецких авианалетов. Об этом со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Центр мониторинга за правами человека в Сирии» передает ВВС.

Турецкие войска и поддерживаемые Анкарой сирийские повстанцы пытаются выбить из Аль-Баба боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), удары турецких ВВС в этом районе продолжаются уже много недель.

В среду, 21 декабря, в районе Аль-Баба погибли и были ранены 16 турецких военных. Накануне ДАИШ распространило видео, на котором показано, как двух захваченных в плен турецких военнослужащих сжигают заживо. Подлинность видео не подтверждена, официальная реакция Турции также пока не последовала, отмечает британская новостная служба.