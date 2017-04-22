ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по позициям армии Сирии: СМИ

ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по позициям армии Сирии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра. Об этом сообщают военные источники агентства SANA.

Отмечается, что сирийская армия понесла материальные потери, но какие именно, не уточняется. Источники говорят, что ракетный удар был произведен после того, как вооруженные силы САР предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре. «Этот удар не остановить борьбу армии с террористами», — подчеркнули источники.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что поразила источник огня в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот. Причем в израильской армии считают, что попадание минометных снарядов туда было случайным и произошло во время боя между армией Башара Асада и отрядами оппозиции.