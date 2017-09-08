Ввод миротворцев на Донбасс: Украина в тревоге, боевики «АТО» угрожают начать беспощадную партизанскую войну

Тема ввода миротворцев ООН на Донбасс становится новым камнем преткновения для Украины, неонацисты в погонах угрожают начать беспощадную партизанскую войну.

Как сообщала «Русская Весна», 5 сентября на пресс-конференции саммита БРИКС в Китае Владимир Путин высказался в поддержку идеи об отправке миротворческого контингента ООН для обеспечения безопасности в зоне военных действий на Донбассе и отдал соответствующее распоряжении министру иностранных дел Сергею Лаврову о подготовке соответствующей резолюции в Совет Безопасности ООН.

Однако этот миротворческий шаг, который мог бы привести к значительной деэскалациии ситуации на Донбассе и облегчению судеб сотен тысяч жителей Народных республик Донбасса, страдающих от перманентных обстрелов ВСУ и киевских нацбатов, нарушающих одно перемирие за другим, был встречен Украиной с яростным негодованием.

Киев понимает, что при реализации идеи о вводе миротворцев на Донбасс у него не останется никаких шансов на силовое решение конфликта. Поэтому укросми дружно начали масштабную компанию по дискредитации предложения российского президента, забыв о том, что еще совсем недавно президент Украины Петр Порошенко сам выступал за соответствующие меры.

Неспособное или скорее нежелающее выполнять и практикующее двойную трактовку условий Минских договоренностей правительство Киева маниакально в своем желании перекрыть границу ДНР и ЛНР с Россией, чтобы развязать себе руки и получить карт-бланш на завершение геноцида народа Донбасса.

7 сентября в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины Порошенко уже заявил, что «о согласовании с российскими боевиками параметров будущей миссии ООН не может идти речи», и добавил, что миссия ООН должна быть размещена на всей «временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».

Читайте подробнее: Что на самом деле стоит за подготовкой к вводу миротворцев ООН на Донбасс?

Даже не зная сути резолюции России в ООН, истерика украинских СМИ посвящена тому, что Путин предложил разместить на Украине российских миротворцев, чтобы якобы законсервировать свое вторжение на Украины.

Наиболее рьяные из «украинские диванных экспертов» вообще предложили посадить миротворцев на Керченский мост и расставить вдоль границы на территории России.

Другие, предвкушая возможные варианты развития ситуации в ООН, уже заявили, что Совет Безопасности «коррумпирован насквозь» и не может принимать объективных решений, так как Российская Федерация обладает правом вето.

На фоне этой темы активизировались и украинские неонацистские силы. Порошенко должно быть интересно (особенно в контексте того, что накануне он амнистировал 1700 военных преступников из числа украинских боевиков «АТО»), что любую идею о размещении миротворцев они воспринимают как личное оскорбление.

Лидер партии «Нацiональный Корпус» и бывший командир,а ныне идейный лидер нацистского полка нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий уже пригрозил Порошенко серьезными последствиями вплоть до вооруженного препятствования работе миротворческого контингента ООН:

«Петр Алексеевич, своими действиями вы подтверждаете оккупацию части нашего Государств. Вы унижаете страну. Безразлично, какие шлемы будут на так называемых „миротворцах”. Это — чужие солдаты. На нашей земле.

Единственный солдат, который может находиться на территории Украины ,— это наш солдат. Ваши действия развяжут беспощадную партизанскую войну тысяч патриотов за восстановление украинских границ. И наименьшее значение здесь будет иметь цвет шлема».

Читайте также: В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО)