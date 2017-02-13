Вторая «криминальная» микрофинансовая экономическая революция прошла «незаметно» для ЦБ





Представьте себе, что по окончании зимы появилась бы новость о том, что зиму наконец «обнаружили». Только глупый не догадался бы, что эти люди факт наступления зимы отказывались признать.

Такова ныне новость о том, что ЦБ «обнаружил» в своем тылу 1500 нелегальных микрофинансовых организаций. Может в следующем обнаружат 3000. Их обнаруживают, закрывают, а на месте одной «закрытой», тут же растут две других. Это все равно, что вдруг в тылу обнаружить несколько армий, которые уже захватили твою территорию с людьми, когда твоя армия стояла на границе, чтобы не допустить «врага». Это признание — поражения. Абсурд. И это только те микрофинансовые, которые как-то обнаружены. А необнаруженные ?

Сразу стали метать стрелы в МВД, мол допустили такое «безобразие» в стране и.т.д. Если организации нелегальные, то как они вообще «легализовались» в таком количестве по всей стране? Пресса и СМИ в разнобой пишут о том, что коллекторы совершают ужасные деяния. Пишут, что востребованы стали рэкетиры, бандиты, уголовники как самые «эффективные» сотрудники, а у полиции нет полномочий по отношению к таковым организациям. Тогда, по логике, если ни МВД ни ЦБ «не могут», значит организации находятся под более мощной «крышей», а «нелегальная» самостоятельность тем временем приносит многомиллиардные доходы.

По факту получается, признание «бессилия» государства. Иначе, что «незаметно» произошла «вторая криминальная революция», которую сначала не замечали. Затем начался беспредел в этой сфере, затем признание некой «нелегальности» происходящего, попытка как-то законодательно повлиять на этот процесс. А в это время «Васька слушал, да ел» Можно приостановить на месяц «обжорство» микроорганизаций, но само «обжорство» уже не остановить.

Иногда в прессе проскакивает информация о том, что в «микрофинансовых» организациях присутствуют так или иначе — некий организованный криминал, а в организации сетей очень крупный криминал. Некоторые журналисты называют всю схему — ОПГ, намекая, что вся сеть находится под их «крышей».

Распростарнение массовое таких организаций вызывает обоснованные подозрения, так как требует очень значительных материальных средств. Посему мягкий намёк ЦБ на «нелегальность» т.е. на то, чтобы МВД занялось этими организациями, понятен, так как «отстрел» банкиров и чиновников всегда был в компетенции тех, кто стоял за рамками закона, убирая тех, кто мешал многомиллиардным доходам. У них уже давно свои банки и «отмывочные».

Хотя государство уже подготовило нац.гвардию, но приступать к войне с крупным криминалом — это скорее дело политической воли. Пример Италии, когда государство объявило войну криминальным кланам — весьма показателен. Возможно ли в России такое?

Многие говорят, что нет — так как союз олигархата — криминальных кланов и чиновничьего звена в России — является неприступной «крепостью» для любых попыток изменения как экономической так социальной системы. Посему в такой системе, в ручном режиме сначала нужна зачистка от таких «наростов» внутри государства, а затем уже переходить к внешней «зачистке», в первую очередь там, где есть покушение на «государственное».

В последнее время сдача «государственного» стало повальным явлением, от паспорта до изъятия имущества должника без суда, а сейчас готовят «проект» под изъятие — последнее жильё, все это в купе с «приватизацией» «государственного» по большому счёту — предательство «государства» не как физического «тела», а как «идеи».

А идейное «предательство» гораздо опаснее. Оно подрывает веру в «государство». Можно сколь угодно делать упор на армию и полицию, чтобы крепить мощь военно-полицейского государства, патриотизм, но как только во власть проберётся очередной предатель , он с армией и полицией сделает то же, что и предыдущие с СССР. И будет он из «экономического блока» — как пить дать.

Вся мощь будет порезана, продана, армия распущена за несколько лет. А на накопленном «распиле» сделают «состояния» новоявленные олигархи. Вся мощь КГБ в свое время не защитила государство от разрушения.

Посему государство должно бы сразу «закрыть» эту мутную «лавочку» новых «МММ», чтобы вызвать доверие населения, создав предпосылки для легальной, законодательно, с прозрачными правилами. А ведь люди почти поверили, что времена «МММ» прошли.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17185/-