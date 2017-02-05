Всё по-честному: Лавров рассказал, почему Россия наложила санкции на ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу «Профиль» назвал причину, из-за которой Россия наложила санкции на Евросоюз.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать всё по-честному. Вот и всё», — заявил Лавров.

Также он отметил, что снятие взаимных санкций ЕС и России должно быть выполнено «шаг за шагом».

18 января Лавров по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем заявлял, что Россия не стремится кому-либо угодить, чтобы добиться отмены санкций.

Ранее ряд европейских политиков среди условий для снятия санкций с России называл выполнение Минских договорённостей. Санкции против России со стороны ЕС и ответные меры со стороны Москвы были введены в 2014 году после обострения ситуации на Украине.

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