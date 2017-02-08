Всё не так уж плохо, главное никогда не трезветь

Ни при каких обстоятельствах. А то многое покажется не понятным, мягко говоря.

Например, зачем нам две структуры во власти: президентская и премьерская. Страной должно рулить Правительство во главе с Председателем. Президентская структура явно лишняя, мало того – вредная. Забирает себе неоправданно много власти. Много денег для удовлетворения собственного тщеславия. Безнаказанно затаскивает в страну средневековую инквизицию. В наглую финансирует церковь. Тратит огромные деньги на выборы без выбора, по-другому, использует административный ресурс для неконституционного удержания власти. Издаёт экстремистские и инквизиторские законы вопреки мнению народа. Притязания верующих должны рассматриваться только при наличии справки от бога, а поскольку кругом обман, то только с печатью. При отсутствии справки притязания надо рассматривать как провокации.

Трезвым не понять, почему мы живём в отсталой, не имеющей образа будущего стране. Где справедливость, где правосудие. Почему не проводится давно назревшая и перезревшая судебная реформа с полно заменой всего состава Верховного суда не оправдавшего народного доверия. Необходима массовая чистка всего судебного корпуса от не оправдавших народного доверия. Усилить ответственность следователей выполняющих заказы властей.

Нет, лучше всё-таки не трезветь…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17108/-