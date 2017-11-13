Всё идет по плану

Так называемый хитрый план по урегулированию ситуации в Донбассе стремительно перестает быть таковым, сейчас уже самому истовому его адепту трудно не замечать, что вся заявленная сверхъестественная хитрость неуклонно сводится к попытке повторения с поправками на местные особенности операции «Буря» (Олуја), некогда положившей конец существованию Республики Сербская Краина, мужественно продержавшейся четыре года. Никаких приятных сюрпризов вроде приднестровского, осетинского, и уж тем паче крымского сценариев, Донбассу, видимо, не положено:

«США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. Предложение обусловлено, в том числе, надеждой Парижа и Берлина на то, что президент РФ Владимира Путина действительно готов урегулировать конфликт и ищет выход из военной поддержки повстанцев на Донбассе».

«Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о поставках Украине летального вооружения возник, поскольку для Белого дома важно повысить обороноспособность Киева. «В интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения вторжения на ее территорию. Для Вашингтона не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву», — процитировал военного телеканал MSNBC».

Не осталась в стороне и Канада с ее мощной проукраинской диаспорой:

«Правительство Канады поддерживает идею размещения на территории Донбасса миссии ООН и ведет переговоры на эту тему с Украиной, США и ФРГ. Об этом в четверг заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд».

Оказывается, геополитический ларчик до обидного просто открывался. И сколько бы всех мастей аналитики, эксперты и пропагандисты, пытающиеся навеять Донбассу несбыточные и противоречивые грезы о том, что с одной стороны «русские своих не бросают», а с другой стороны жители ЛДНР и сами должны понимать, что они неправильные русские, а так, криптоукраинцы какие-то, не распевали сладкозвучные песни о том, что огромный по численности вооруженный контингент будет охранять сотрудников СММ ОБСЕ, и вообще «это не то что вы подумали, мы все можем объяснить», тем не менее, очень трудно поверить, что прагматичный запад готов разместить двадцать тысяч миротворцев исключительно для того, чтобы они толпами ходили за перепуганными неведомой опасностью обсешниками, а в свободное время любовались степями, терриконами и донецкие розы нюхали. Еще менее верится в то, что западные партнеры планируют накачать летальным вооружением внаукраину просто из любви к неоправданным денежным тратам – эти господа превосходно умеют считать деньги, и если несут самый минимальный расход, следовательно, надеются на очень приличную прибыль, иначе они и пальцем не пошевелят. У западных партнеров вообще есть одна очень неприятная историческая черта – они не только виртуозно владеют искусством политического блефа и манипуляций, но в то же время всегда готовы зайти на один шаг дальше, если, конечно, это по итогам окупится.

Смелая заявка США на размещение невероятного количества бравых бойцов сил ООН (НАТО) в Донбассе не прошла незамеченной и среди донецкого истэблишмента:

«Что касается озвученной в американской прессе предполагаемой численности в 20 тысяч миротворцев, то совершенно очевидно, что это количество превышает разумную необходимость. Численность наблюдателей ОБСЕ в Донбассе – 550 человек. Получается, что на каждого наблюдателя ОБСЕ будет приходиться более 30 охранников в голубых касках. Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту – помешать наблюдателям исполнять свои функции. Не говоря уже о других последствиях, которые приходят в голову при таких абсурдных предложениях, — сказал полпред Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске Денис Пушилин. Он напомнил, что формат и численность присутствия охранной миссии для ОБСЕ – это предмет отдельного обсуждения в рамках минского диалога».

Интересно, какую численность миротворцев г-н Пушилин считает «разумной» и «необходимой»? Может быть, 19 999 будет в самый раз? Или 15 000? Или сколько? Правильный ответ на этот сложнейший вопрос лежит на поверхности – разумная необходимость присутствующих в Донбассе «голубых касок» равна нулю. И по поводу жизненно необходимых для ДНР функций, которые исполняют слепоглухонемые обсешники тоже не все так однозначно, ибо злопыхатели и клеветники не перестают обвинять бедных, но честных сотрудников СММ ОБСЕ в необъективности и неприкрытом шпионаже в пользу внаукраины.

Вообще события последних дней как-то стремительно начали приоткрывать завесы над тайнами политической изиды. Вот, к примеру, в ЛНР уже прямым текстом официальные лица говорят о необходимости вхождения в состав внаукраины, причем даже не под нейтральным флагом, хоть как-то сохраняющим лицо и подобие приличий, а у позорного столба и никак иначе:

«Название не всегда является ключевым. Украина называет нас так, как им нравится, и так, как им нарисовали европейские партнеры. Бог с ними! Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы», — заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего в интервью ГТРК ЛНР. По его мнению, такая позиция может укрепить переговорную позицию республики в диалоге с Украиной».

Мало того, что г-н Дейнего не видит другого пути для Республик, кроме как войти в состав внаукраины и радостно воссоединиться с неонацистами, прямо сейчас убивающими и калечащими мирных граждан Донбасса, так он еще смело рекомендует сделать этот самоубийственный шаг под рабским и оскорбительным названием «ОРДИЛОСос», утверждая, что подобный неожиданный ход якобы «укрепит переговорную позицию в диалоге». Как диагностировать подобное умонастроение министра иностранных дел, непонятно, как, собственно, и то, насколько он независим от своих гениальных «советников» в процессах генерации подобных публичных заявлений.

Завидное олимпийское спокойствие представителей ЛДНР и их советников и вдохновителей по поводу ввода миротворцев и вхождения в состав внаукраины наводит на грустные мысли о том, что Республиками руководят и их представляют люди с глубокой потерей памяти и серьезным расстройством логического мышления. Допустим, они ничего не слышали о трагической участи Сербской Краины или же что-то такое слышали, но не в состоянии провести прямо напрашивающуюся в данном случае историческую параллель. Но возможно ли, чтобы они не знали о безнаказанно убитых беснующейся толпой сотрудниках «беркута» в Киеве, о заживо сожженных «онижедетьми» мирных людях в Одессе, о зверских репрессиях по отношению к харьковским активистам?

В конце концов, разве они не в курсе проблем «неисправных кондиционеров» и того, что ЛДНР уже четвертый год старательно «сами себя обстреливают»? Пока неотомщенный пепел Одессы стучит в сердце каждого честного человека, о каком вхождении в состав страны 404 может идти речь? Откуда эти загадочные покой и безмятежность при блестящей и вполне реальной перспективе ввода на донбасскую землю 20000 натовских боевиков, которые себя уже показали во всей красе как пособники безнаказанного геноцида сербского народа?

И если дать себе труд хоть немного подумать, то та бездна крови и террора, о которой так давно мечтают украинские неонацисты, и в которую заталкивает Донбасс пресловутый хитрый план и его поклонники и исполнители, просто ужасает и отталкивает всякого честного человека так же как ужасает лишь самая мысль об Освенциме или Волынской резне.

Если же воспетый множеством нестройных и фальшивых голосов знаменитый хитрый план именно в том и заключается, чтобы руками миротворцев и нацистских карбатов зачистить ЛДНР от повстанцев, мятежников, бунтарей и потенциальных беженцев в РФ, а потом обезлюдевшую и залитую кровью землю вернуть вместе с извинительной скидкой на газ уважаемым внаукраинским инвесторам и партнерам, потому что весь этот донбасский хайп «дорого и ни к чему», то следует признать, что пока, во всяком случае, все идет по плану, по очень хитрому плану.

Редактор «Народного Журналиста» Любовь Донецкая

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110740/21311/-