«ВСУшников», записавших обращение к Порошенко, отправили на передовую (ВИДЕО)

Военнослужащих 58-й бригады ВСУ которые записали видеообращение к президенту Украины Петро Порошенко с требованием прекратить торговлю с Донбассом, отправили на передовую. Об этом в пятницу, 10 февраля, на своей странице в соцсети сообщил одиозный украинский журналист, главред «Цензора» Юрий Бутусов.

«Все бойцы, которые приняли участие в записи обращения, сегодня по тревоге получили приказ собраться и направлены из пункта дислокации на фронт», — написал он.

По словам Бутусова, в части идет расследование по поводу этого инцидента.

«Официальное расследование считает, что воины не нарушили дисциплину, поскольку обращение якобы сделано во время… отпуска (…) Раз армия так доверяет людям, что в отпуск отпускает с минометами и гранатометами, мы тоже будем так считать», — добавил он.

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