ВСУ завозили огнеметы «Шмель» в Донецк еще в 2014 году (ВИДЕО)

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что реактивный пехотный огнемет «Шмель», из которого, предположительно, был убит командир ополченцев Михаил Толстых (Гиви), находится на вооружении только российской армии.

Однако этому заявлению противоречат свидетельства самих ВСУ. Известно, что огнеметы «Шмель» завозили украинским боевикам в Донецк еще в 2014 году.

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк высказался об орудии убийства одного из самых известных командиров ВСН — Михаила Толстых с позывным «Гиви».

По одной из версий, принятых правоохранителями ДНР, Гиви, находившийся в своем кабинете в штабе возглавляемого им батальона «Сомали», погиб в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) «Шмель».

Выступая в эфире украинского телеканала Эспрессо. TV, чиновник украинского МВД Шкиряк объявил:

«Если говорить о способе ликвидации Гиви, то огнемет „Шмель“ есть исключительно на вооружении армии Российской Федерации».

Согласно данным из открытых источников, еще в 1988 году огнемет «Шмель» был принят на вооружение Советской армии и в настоящее время состоит на вооружении армий России, Армении и Украины.

Более того, советник министра обороны Украины (ныне — советник президента Петра Порошенко) Юрий Бирюков в октябре 2014 года писал на своей странице в Facebook, что привозил «киборгам» в донецком аэропорту «две коробки РПО «Шмель», добавив, что «вот такого я еще точно не возил». В сообщении Бирюков опубликовал фотографию двух ящиков со «Шмелями».

И в том же 2014 году «Зеркало недели» сообщало, что само министерство внутренних дел Украины предложило внести в перечень спецсредств, применяемых милицией при охране общественного порядка, реактивные огнеметы «Шмель» и «Шмель-М». К статье также были прикреплены фото соответствующего проекта постановления украинского правительства.

Между тем именно советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, заявляющий об отсутствии на Украине огнеметов «Шмель», является одним из основных подозреваемых в причастности к убийству Гиви.

Об этом накануне сообщил представитель оперативного командования ДНР генерал Эдуард Басурин.

«В украинской армии „Шмелей“ как грязи»

Командир батальона МЧС ДНР «Легион» Сергей Завдовеев (позывной «Француз») очень удивился заявлению Шкиряка о том, что огнемет «Шмель» находится только на вооружении вооруженных сил РФ.

«Шкиряк это серьезно сказал? Да у украинской армии „Шмелей“ как грязи!» — так прокомментировал боец газете ВЗГЛЯД реплику украинского чиновника.

По словам Завдовеева, на передовой неоднократно бывали случаи, когда «Шмелями» бойцы ВСУ подбивали технику ополчения.

«Кроме того, множество подобного оружия было захвачено ВСН в качестве трофеев в Иловайске и Дебальцево.

Я лично видел это трофейное оружие. Бред полный, что „Шмели“ есть только на вооружении российской армии», — добавил он.

Завдовеев сообщил, что в действительности практически у каждого украинского военнослужащего есть либо «Муха» (РПГ-18), либо как раз этот самый «Шмель».

Технически же, по мнению Завдовеева, украинской диверсионной группе даже не требовалось провозить огнемет «Шмель» в Донецк, поскольку на территории ДНР осталось множество схронов вооружения.

«Оставить при отступлении „Шмель“ или даже миномет в таком схроне, например, в одном из подвалов домов частного сектора, и потом передать сведения о его нахождении диверсионной группе не проблема. Человек может просто заехать в ДНР как обычный гражданский, а потом вскрыть этот схрон», — рассказал ополченец.

Кроме того, по мнению Завдовеева, диверсантам могли помогать связные из местных. «У нас ведь много живет „возвращенцев“, сбежавших отсюда в 2014 году, а впоследствии вернувшихся в ДНР. Среди них могут быть завербованные украинскими силовиками агенты», — предположил он.

Также командир батальона призвал воздержаться от критики МГБ ДНР за то, что та не смогла уберечь Арсена Павлова (Моторолу), Гиви, других бойцов и командиров.

«В интернете я читаю много критики в адрес нашей службы безопасности, но, к сожалению, в нашем положении это очень сложно сделать.

Мы молодая республика, при этом находимся в состоянии военной и экономической блокады. В таких условиях не справилась бы даже британская МИ-6», — полагает боец.

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«Стопроцентно есть на вооружении»

Военный эксперт Центра анализа, стратегии и технологий Руслан Пухов, в свою очередь, рассказал газете ВЗГЛЯД, что реактивный пехотный огнемет «Шмель» был разработан достаточно давно и является не устаревшей, но достаточно зрелой системой, производившейся с советских времен буквально тысячами.

«Помимо тех систем, которые были произведены в советское время, „Шмель“ также мог через посредничество чеченских боевиков оказаться буквально в любой точке мира, ведь огнеметы активно использовались Россией во время первой и второй чеченской кампаний.

И уж стопроцентно он есть на вооружении сил специальных операций Украины», — полагает он.

Если же говорить об убийстве Гиви, то, по мнению Пухова, удивительно, что подобного рода диверсии совершаются на территории ДНР не так часто.

«Украина активно развивает собственные силы специальных операций, подозреваю, не без помощи западных инструкторов. В самой ДНР наверняка есть проукраинское подполье», — сообщил эксперт.

Также Пухов отметил, что в данном случае механизм диверсии был разработан очень эффективно.

«Диверсант извлекает „Шмель“ из схрона, стреляет из него по зданию, в результате создается вакуум, и все находящиеся в помещении со стопроцентной вероятностью погибают. Для подобной местности и задачи огнемет „Шмель“ своего рода „идеальное“ оружие», — сообщил военный эксперт.

«То, что с Гиви на днях случится „несчастный случай“, я знала»

Киев, по понятным причинам, списывает смерть Гиви на внутренние разногласия в ДНР.

Зорян Шкиряк утверждает, что, по оперативной информации украинских силовиков, весь последний год якобы «происходил жесткий конфликт» между «террористами» — главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и комбатом Михаилом Толстых «за перераспределение материальных ресурсов и влияние на подконтрольной сепаратистам территории».

Шкиряк утверждает, что Гиви в последнее время якобы был практически неподконтролен Захарченко и не выполнял его приказы.

Опровержение версии Шкиряка пришло из среды ВСУ — и более того, украинских националистов.

Боец «Украинской добровольческой армии», возглавляемой экс-лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская написала на своей странице в Livejournal: «Мощнейшие государства мира славятся тем, что… их спецслужбы достают врагов своего государства, где бы они ни были. Радует, что мы начинаем не отставать. Это так, для своих. А для чужих, сами знаете, как оно бывает: бандюки бабло не поделили».

По утверждению Белозерской, Моторолу и Гиви убили «наши» — т. е. украинские военные.

«Я не владею подробностями, так как не причастна к планированию и реализации этих операций, но то, что с Гиви на днях случится „несчастный случай“, я знала», — подчеркнула она.

Ранее в том же духе высказался депутат Верховной рады, экс-заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук.

«Я знаю, твердо убежден и знаю даже лиц, которые этому способствовали, кто ликвидировал Моторолу. Украинцы придут за каждым. Давайте прекратим быть нацией „терпил“, которая постоянно говорит, что это ФСБ, что это их внутренние разборки. Это наши их ликвидируют, — заявил нардеп в эфире телеканала 112.ua. — Не могу говорить о Гиви, по Мотороле говорю точно».

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Никита Голобоков, Марина Балтачева, Михаил Мошкин

Деловая газета «Взгляд»

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