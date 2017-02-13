ВСУ занимаются вымогательством, подбрасывая местным жителям оружие и боеприпасы

Видео от МГБ ЛНР

В оккупированном городе Счастье и близлежащих населенных пунктах украинские военнослужащие и правоохранители занимаются шантажом и вымогательством. Об этом сообщил житель пгт.Петровка, вынужденный бежать от насилия в Луганскую Народную Республику.

Дважды пострадавший от рук «освободителей» Олег Фоменко рассказал, что украинские силовики подбрасывают местным жителям оружие и боеприпасы, а затем «предлагают» откупиться от уголовного преследования.

«Ко мне с обыском пришли неизвестные люди, перевернули весь дом, но ничего не нашли. При досмотре автомобиля, который не закрывался, в багажнике обнаружили гранату. Сотрудники милиции – бывшие наркоманы, которые во время войны бежали с территории Республики и восстановились на службу в городе Счастье, предлагали закрыть вопрос за несколько тысяч гривен», – пояснил Олег Фоменко.

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/vsu-zanimayutsya-vymogatelstvom-podbrasyvaya-mestnym-zhitelyam-oruzhie-i-boepripasy/