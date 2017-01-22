«ВСУ стреляют наугад и редко попадают в цель», — аэроразведка Украины (ВИДЕО)

Несмотря на то, что уже третий год идет война в Донбассе, на Украине отсутствует системная государственная поддержка аэроразведки, что сказывается на крайне низкой эффективности артиллерии ВСУ.

Об этом украинским журналистам рассказала директор украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

«Если бы по всей линии фронта была хотя бы сотня беспилотников, это изменило бы ситуацию в нашу пользу. Сейчас работает с десяток. На третьем году войны нет системной государственной поддержки аэроразведка. Почему? А почему у нас до сих пор есть коррупция, почему отсутствуют эффективные политические решения? На некоторых участках не хватает простых китайских беспилотников, которые позволяют увидеть на 3–4 километра», — жалуется Берлинская.

«Это — позиционная артиллерийская война. Враги запускают беспилотники днем и ночью, дают точные координаты и бьют по нашим позициям. Украинские военные зарываются в землю, а потом отвечают. В основном стреляют наугад. Попадают редко, чаще засевают поля минами», — признает директор Центра поддержки аэроразведки.

В свое время в руки ополчения ДНР попал трофейный мобильный телефон украинских артиллеристов, которые, находясь в нетрезвом состоянии, сняли на видео, как обстреливают Славянск.

При этом они называют Славянск «крематорием», якобы сожалея, что «этого города не станет», а также не скрывают, что у них нет координат для стрельбы.

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