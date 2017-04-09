Украина 

ВСУ собирают журналистов в районе Песок — ожидается провокация

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ВСУ собирают журналистов в районе Песок — ожидается провокация | Русская весна

Провокации со стороны украинских военных вероятны в ближайшее время в районе прифронтового поселка Пески в северо-западном пригороде Донецка. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня в районе населенного пункта Пески отмечается большое скопление групп украинских журналистов. Предполагаем, что в данном районе украинская сторона готовит вооруженную провокацию для последующего обвинения ВС ДНР в нарушении режима прекращения огня», — заявили в командовании.

Отметим, что украинская сторона конфликта в Донбассе ранее многократно привлекала подконтрольные Киеву СМИ для распространения дезинформации о ходе военных действий, в частности для безосновательного обвинения сил ДНР в нарушениях Минских договоренностей.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491738855

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One thought on “ВСУ собирают журналистов в районе Песок — ожидается провокация

  • 09.04.2017 at 18:47
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