Украина 

ВСУ перебросили под Донецк дивизион «Акаций» и три ЗРК «Оса»

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ВСУ перебросили под Донецк дивизион «Акаций» и три ЗРК «Оса» | Русская весна

ВСУ перебросили в села Ласточкино и Тоненькое к северу-западу от Донецка артиллерийский дивизион из 14-ти самоходных гаубиц «Акация» и три зенитно-ракетных комплекса «Оса». Об этом на брифинге 26 декабря сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения.

Так в селе Ласточкино (9 км от линии соприкосновения) для усиления 58-й отдельной мотопехотной бригады прибыл гаубичный самоходный артдивизион из состава 55-й отдельной артиллерийской бригады, в составе 14-ти 152-мм самоходных гаубиц „Акация“, а в селе Тоненькое (9 км) выявлены дежурные позиции трех ЗРК „Оса“», — сообщил Басурин.

Помимо этого, под Горловку ВСУ стянули пять 152-мм самоходных гаубиц «Акация», а в селе Семигорье под Дебальцево разведчики ДНР обнаружили огневые позиции семи 122-мм гаубиц Д-30.

Кроме того, для усиления позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Донбасс прибыли до 200 боевиков из состава карательного батальона Украины «Сич», добавил Басурин.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482752712

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