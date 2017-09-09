ВСУ опустились на 10 позиций в мировом рейтинге (ВИДЕО)

Похоже, что президент Порошенко, заявляя о якобы развивающейся после кризиса Украине, живет в каком-то воображаемом мире.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Мы хвастаемся, что Украина в тридцатке сильнейших армий мира, забывая добавить, что по рейтингу Global Firepowe мы опустились за три года с 21-го места на 30-е.

Строя самую сильную армию в Европе, реформируя по натовским стандартам, мы как-то движемся вниз. Море восторгов было насчет того, что улучшился кредитный рейтинг Украины. Но чтобы вы понимали, в рейтинге Moody’s 21 ступенька. Украина находилась на 19-й, а переместилась на 18-ю. Эстония на пятом месте с рейтингом А1, Белоруссия близко к нам, Грузия — В3, это на порядок лучше, Казахстан и Россия — В1, еще выше», сказал политолог.

Также он отметил, что Украина заняла 132-е место из 150 стран в мировом рейтинге счастья и оказалась самой коррумпированной в рейтинге из 41 страны Европы и Ближнего Востока.

«Украина выпала из десятки производителей стали, опустившись на 14-е место. Я могу все это очень долго продолжать, показывая, что мы с президентом живем в разных странах, резюмировал Золотарев.

— А президент, наверное, живет под собою не чуя страны. Это о Петре Алексеевиче. Он живет в абсолютно виртуальном мирке страны, которая выкарабкалась из пропасти, куда-то идет. Как говорится, не раскачивайте лодку, а то нас стошнит».

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