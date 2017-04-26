ВСУ обстреляли территорию ЛНР, когда туда прибыл глава СММ ОБСЕ

Когда на территории ЛНР находился глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан, ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции республики. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Зная, что на территории республики (25 апреля) с рабочей поездкой находится глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня», — заявил он на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

Марочко подчеркнул, что обстрелы велись из районов социально важных объектов, чтобы исключить ответный огонь. «Так, вчера в 21:30 из района нахождения газораспределительной станции высокого давления в населенном пункте Лобачево украинские военные вели огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия. Когда ответного огня не последовало, они повторили свою провокацию в 22:30, применив при этом уже миномет калибра 82 мм», — сказал представитель народной милиции.

Глава СММ ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан ранее сообщал, что отправляется в ЛНР в район села Пришиб, где 23 апреля погиб один из сотрудников миссии, еще двое были ранены, чтобы «выразить поддержку наблюдателям и лучше разобраться в картине произошедшего». «Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему привержены выполнению нашего мандата и обеспечению мира для народа Украины», — заявил он.

Как сообщало EADaily, 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР на противотанковой мине подорвался автомобиль наблюдателей СММ ОБСЕ, в результате чего сотрудник миссии — гражданин США — погиб, двое — гражданине Чехии и Германии — получили ранения. Позднее неподалеку были обнаружены следы работы украинской ДРГ.

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что ОБСЕ начала внутреннее расследование по факту подрыва автомобиля, за которым последует и уголовное расследование.