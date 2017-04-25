Украина 

ВСУ обстреляли пригород Донецка, ранен мирный житель

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ВСУ обстреляли пригород Донецка, ранен мирный житель | Русская весна

Вечером 25 апреля украинские войска открыли огонь по поселку Трудовские в Петровском районе Донецка.

В результате был ранен мирный житель.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Народной милиции ДНР.

«В результате минометного обстрела со стороны ВСУ н.п. Трудовские осколочное ранение получил мирный житель Корольчук Константин Анатольевич, 7.04.1981 г.р.», — отметили в ведомстве.

Пострадавший госпитализирован в Центральную городскую больницу № 14.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493143305

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