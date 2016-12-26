ВСУ обстреляли из минометов район КПП «Александровка»

ВСУ сегодня днем обстреляли из минометов район контрольно-пропускного пункта «Александровка» к западу от Донецка на линии разграничения между Украиной и ДНР.

«В 15:35 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта „Александровка”», — передает ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Известно, что на момент обстрела через КПП двигалось гражданское население, пострадавших нет.

По данным источника, в это же время под минометным обстрелом оказалась территория бывшего аэровокзала Донецка.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что украинские военные за минувшие сутки почти 190 раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, что участники Контактной группы на последних в этом году переговорах в Минске (21 декабря) договорились об очередном «режиме тишины» в Донбассе. Договоренность предусматривает бессрочное прекращение огня с полуночи по киевскому времени (01:00 по времени ДНР) в ночь на 24 декабря.