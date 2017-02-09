Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили в зону карательной операции на Донбассе тяжелую артиллерию и танки для возможного нового наступления в районе Авдеевки и Дебальцево. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Военнослужащие ВСУ сосредоточивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево. По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины — танки, САУ (самоходные артиллерийские установки), РСЗО (реактивные системы залпового огня) „Град“ и „Ураган“, БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами», — приводит его слова агентство ЛуганскИнформЦентр.

По словам Марочко, в районе населенного пункта Славянск колонна разделилась. Одна часть военной техники направилась к Авдеевке, другая — к населенному пункту Мироновский. Кроме того, он отметил, что «установлено перемещение техники ВСУ в направлении линии соприкосновения в ночное время с занятием позиции на ферме в районе населенного пункта Видродження».

Как сообщало EADaily, обстановка у линии соприкосновения обострилась в последние дни. В результате обстрелов со стороны ВСУ есть жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. 8 февраля командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Однако руководство ВСУ проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.