Встречи депутатов с избирателями будет разрешать Смольный

В Петербурге парламентарии приняли поправки в закон «О статусе депутата Законодательного cобрания Санкт-Петербурга». Теперь для того, чтобы народные избранники могли провести публичные встречи со своими избирателями им нужно получить обязательное согласование в Смольном.

Поправки в закон были приняты подавляющим большинством, за них проголосовало 38 депутатов.

По мнению депутата Бориса Вишневского («Яблоко»), голосовавшего против изменения закона, сегодняшнее решение городского парламента можно назвать грубейшим нарушением принципа разделения властей. «Только вдумайтесь, депутат, член законодательного органа должен спрашивать у исполнительной власти разрешения на встречу с избирателями», — так прокомментировал журналистам Вишневский принятие поправок.

Неделю назад внесение поправок инициировали депутаты фракции «Единая Россия». Это произошло после того, как депутаты-оппозиционеры провели встречи с избирателями, на которых выступали против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Накануне в Заксобрании разгорелся ещё один скандал, связанный с деятельностью оппозиции. В организации протестных встреч парламентариев с избирателями были обвинены помощники депутатов. Сегодня это подтвердил спикер Вячеслав Макаров, заявивший, что даже если бы к нему никто не обратился, он бы сам поручил расследовать дело депутатских помощников. «Я принял их на работу по конкурсу, и для них существуют определённые ограничения», — заявил он.

По словам Бориса Вишневского, новый закон будет иметь силу только через десять дней. А это значит, что в воскресенье, 12 февраля, в сквере у Исаакиевского собора петербуржцы смогут встретиться с депутатами без согласования в Смольном.