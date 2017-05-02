Встреча в Сочи: о чём будут говорить Путин и Меркель

2 мая в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. С 2014 года в отношениях между двумя государствами наблюдается спад, и формат двусторонних переговоров стал редкостью. Эксперты полагают, что нынешний визит носит для Меркель вынужденный характер. Канцлер хочет уточнить позицию Кремля по поводу США, Украины и Ближнего Востока. Также Меркель важно понимать, каких перемен ждёт Москва после сентябрьских выборов в Германии.

Официальный повод для визита Ангелы Меркель в Россию — подготовка к саммиту G20, который пройдёт в Гамбурге в июле 2017 года. Кроме того, по официальной информации, будут обсуждаться двустороннее сотрудничество, международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и реализация Минских соглашений.

Сохранить статус-кво

Немецкие СМИ полагают, что главной повесткой дня на переговорах станет ситуация в российско-американских отношениях. После избрания Дональда Трампа президентом США Меркель стремится внести ясность в текущий геополитический расклад, понять, каких действий стоит ожидать от Штатов и России.

17 марта канцлер встретилась в Вашингтоне с Трампом, а за неделю до заокеанской поездки пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовящейся встрече Меркель и Путина в Москве. Как уверяют немецкие СМИ, канцлер якобы хочет подтолкнуть российского лидера к диалогу с Трампом.

Der Spiegel считает, что Меркель выполняет роль посредника между Москвой и Вашингтоном. По информации издания, канцлер консультирует Трампа по поводу геостратегии России. Якобы канцлер даёт президенту США «дополнительный урок», потому что тот слабо ориентируется в географии международных отношений и не понимает, что собой представляет Россия.

Германия является формальным гарантом выполнения «Минска-2», однако решающее значение для Киева имеет только мнение президента США.

Как пишет Der Spiegel, ранее Меркель опасалась, что Трамп быстро поладит с Путиным. Сейчас беспокойство канцлера вызывает неопределённость, которая царит в Белом доме в отношении России.

Непредсказуемость реакции Трампа создаёт для Берлина риски на украинском направлении. В связи с этим Меркель стремится к тому, чтобы оба лидера нашли точки соприкосновения и договорились сохранить статус-кво, то есть не препятствовать реализации Минских соглашений.

Фактор выборов

Несмотря на очевидную необходимость поддерживать диалог с Москвой, Германия с 2014 года является одним из флагманов антироссийской политики в Европе. Частота контактов Меркель и Путина уменьшилась в несколько раз.

Последний раз на двустороннюю встречу канцлер приезжала в Россию 10 мая 2015 года. Президент РФ за минувшие три года ни разу не посещал ФРГ, чтобы поговорить с Меркель тет-а-тет. Путин приезжал в Берлин 19 октября 2016-го, но переговоры проходили в нормандском формате.

Осенью 2016 года Путин и Меркель имели возможность пообщаться на саммите G20 в Китае (4 сентября) и в Берлине, однако никаких серьёзных подвижек в отношениях не произошло. Более того, руководство ФРГ заявило, что считает практику двусторонних контактов бессмысленной, пока не будет достигнут прогресс с выполнением «Минска-2».

Визитом в Сочи Меркель-де-факто нарушает собственное же условие. Der Spiegel называет такое решение «примечательным шагом» и «резким изменением её (Меркель. — прим.ред.) позиции».

«И вот теперь она едет, хотя на уступки с российской стороны рассчитывать не приходится. Это говорит о том, насколько серьёзной она считает сложившуюся ситуацию», — указывает немецкий журнал.

Из многочисленных комментариев зарубежных и российских политологов следует, что Меркель «отправляется к Путину» под давлением внутриполитических факторов. Прежде всего речь идёт о парламентских выборах, которые пройдут 24 сентября 2017 года. От итогов голосования будет зависеть, останется ли Меркель у руля государства или проиграет борьбу социал-демократу Мартину Шульцу.

Зарубежные эксперты считают, что канцлер ФРГ хочет узнать у Путина, не собирается ли Москва «вмешиваться в избирательную кампанию», как это якобы было в ситуации с выборами в США. Такого развития событий, в частности, опасается глава Федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маасен.

Демонстрация силы

Опрошенные RT эксперты полагают, что визит в Сочи — это попытка Меркель продемонстрировать электорату свою силу и независимость от США. Канцлер ФРГ как бы подчёркивает, что Берлин проводит суверенную внешнюю политику и способен самостоятельно договариваться с Москвой, когда это необходимо. К тому же у немецкого избирателя есть запрос на нормальные отношения с Россией.

«Для Меркель было важно встретиться с Путиным до выборов. Поездкой в Вашингтон она подчеркнула, что продолжает отстаивать глобальные демократические ценности без поддержки Обамы. Встреча с Путиным необходима для демонстрации готовности общаться с Россией, не идя ей на уступки», — сказала заместитель руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Эксперт убеждена, что Меркель стремится сохранить статус «самой сильной женщины Европы» и улучшить свой авторитет перед выборами. Реализация «Минска-2» и стабильные российско-американские отношения снимут множество проблем для канцлера ФРГ.

«Перед выборами ей важно добиться прогресса в Минских соглашениях. Компромисс в этом вопросе позволит смягчить санкционный режим в отношении России, чего ждёт немецкий бизнес. Меркель заработает немало очков, угодит предпринимателям и укрепит позиции Берлина на мировой арене. Это будет очень удачный ход», — рассуждает Тимошенкова.

Тем не менее эксперт смотрит на приезд Меркель в Сочи как на реверанс в сторону России: «Это очень символично, и её визит говорит о важности нашей страны, о том, что наш авторитет возрос. Особенность избирательной кампании 2017 года в том, что огромную роль будет играть внешний фактор. Помимо прочего он позволит Меркель отвлекать электорат от внутренних проблем».

Под давлением внутренних сил

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО Фёдор Басов придерживается противоположной точки зрения. Эксперт считает, что приезд в Сочи необходим в большей степени для демонстрации политического могущества однопартийцам и партнёрам по коалиции.

«Путин и Россия в Германии популярностью не пользуются. Говорить о реверансах не приходится. Значение этой встречи сводится к двум вещам: Меркель хотела бы сверить часы с Путиным до его визита в Гамбург на саммит G20 и показать немецкой элите, что именно она делает погоду и определяет политический курс», — отметил в беседе с Басов.

По мнению эксперта, Меркель, вероятно, хочет продемонстрировать однопартийцам, что она оставляет поле российской политики за собой.

«При этом Германия — не марионетка США, она никому ничего не доказывает. Однако в администрации Белого дома прекрасно понимают, что немцы у них марионетки вне зависимости от того, встретилась ли Меркель с Путиным или нет», — резюмировал Басов.

Старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв считает, что поездка Меркель в Сочи могла стать следствием давления на неё внутренних сил.

«Меркель в непростых отношениях с лидером баварского союза Хорстом Зеехофером, который в марте прилетал в Москву. Чтобы добиться от него поддержки, ей пришлось пойти на уступки. Одна из них — до определённой степени восстановление отношений с Россией», — сказал Трухачёв.

Визит перед Днём Победы как бы показывает миролюбивый настрой канцлера, полагает эксперт.

«К тому же на антироссийской риторике Меркель далеко не уедет. Многие немцы недовольны, что Германия сильно прогибается под США. Приездом в Россию она опровергает подобные обвинения. Как бы ни был ей неприятен Путин, она вынуждена с ним разговаривать», — заключил Трухачёв.

Алексей Заквасин, Кристина Хлусова

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