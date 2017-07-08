Встреча Путина и Трампа сняла сомнения в их личной совместимости, — сенатор

Встреча лидеров РФ и США в Гамбурге «приоткрыла наглухо забаррикадированную дверь российско-американских отношений» и сняла все вопросы о личной совместимости президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, считает зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита «большой двадцатки», она длилась больше двух часов.

«Встреча — и в этом, как мне представляется, состояла ее главная задача — приоткрыла наглухо забаррикадированную дверь российско-американских отношений, одновременно сняв все вопросы относительно личной совместимости лидеров двух государств.

Стороны продемонстрировали свою готовность не только вести переговоры, но и договариваться», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, все ожидания от встречи полностью оправдались.

«Конечно, и сейчас никто не возьмет на себя смелость гарантировать, что в отношениях наших двух стран произойдут серьезные подвижки, и они начнут реально взаимодействовать в решении международных проблем и, прежде всего, в борьбе с ИГИЛ*. Но, по крайней мере, такой поворот уже не представляется чем-то из области ненаучной фантастики», — заявил он.



По оценке сенатора, «серьезный шаг вперед, несомненно, сделан».

«В то же время не могу не констатировать, что ситуация в российско-американских отношениях, продолжая испытывать на себе сильнейшее воздействие факторов внутриполитической борьбы в самих США, в данный конкретный момент еще явно не устоялась, и может пойти как в ту, так и в другую сторону.

Поэтому, чтобы не впасть в типичную ошибку, выдав желаемое за действительное, воздержусь от каких-либо более определенных прогнозов. Но встреча в Гамбурге все-таки вселяет оптимизм», — отметил Клинцевич.

По его словам, Россия и США, «невзирая на все разногласия, копившиеся не одно десятилетие, на объективное несовпадение интересов геополитического характера, могут и должны в сотрудничестве с другими странами сделать мир безопаснее».

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация