Встреча Путина и Трампа продлилась почти 2,5 часа

Первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональд Трампа завершилась в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут.

Беседа началась в 16.09 (17.09 мск) в зале для переговоров Выставочного центра Гамбурга, а завершилась в 18.26 (19.26 мск).

Первым беседу начал Трамп, который отметил, что для него честь встретиться с российским лидером и обсудить текущие вопросы.

В свою очередь, Путин заявил, что рад познакомиться с президентом США, с которым ранее общался только по телефону. По его мнению, одних телефонных разговоров недостаточно, для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня необходимы личные встречи.

Читайте также: Мир замер в ожидании: Путин и Трамп впервые лично пересеклись на G20 (+ВИДЕО, ФОТО)