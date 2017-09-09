Вспышки на солнце угрожают магнитному полю Земли: ученые

В результате мощных вспышек на Солнце Земли достигло облако плазмы, которое угрожает магнитному полю нашей планеты. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорят специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

По словам ученых, облако плазмы пришло к орбите Земли примерно на 12 часов раньше прогнозируемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза.

Во время первой вспышки по поверхности Солнца распространялись сейсмические волны, которые ученые называют солнцетрясением, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский. «Из интересного в этой вспышке можно отметить то, что в момент отдельных вспышек наблюдается солнцетрясение, когда по Солнцу распространяются сейсмические волны, — они видны на изображениях», — сказал он.

Несколько иного мнения придерживается руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. По его словам, вспышка способна привести к сбоям в работе спутников. Выходов из строя произойти не должно, но временные отказы техники во время геомагнитных бурь — встречающееся явление.

Несмотря на тревожные перспективы для радио- и спутниковой техники, сообщений об отказах или серьезных нарушениях работы аппаратуры так и не появилось. Первыми о том, что солнечные вспышки никак не повлияли на системы управления, сообщили в Ракетных войсках стратегического назначения.

EADaily ранее сообщало, что в пятницу на Солнце ученые зафиксировали вторую мощную вспышку, которой был присвоен класс активности Х. Первая вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, была крупнейшей за последние 12 лет. Взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на Землю является максимальным. Этой вспышке был присвоен балл Х9.3, что делает ее одним из пяти самых мощных взрывов на поверхности Солнца, произошедших за все время наблюдений.