Всем нужна война, или Почему Трамп делает России райский подарок — мнение

Всем нужна война. Вихрастого заокеанского бутуса без войны демократическая богема на барбекю не пускает. Шоколадного вождя древних укров без войны за украденные деньги глупыми вопросами пугают. Прибалтийская военщина не знает куда единственный танк направить, чтобы россияне у них шпроты не отобрали. Игиловцы, как я понимаю, окромя войны, другой жизни и не ведали… Всем очень-очень нужна война. Назрело. Оформилось.

Общие представления о предстоящих баталиях у всех примерно одинаковые: все средства хороши, лишь бы не атомная бомба. А после войны — буфет и танцы.

Но что-то мне подсказывает, что без атомной бомбы в итоге не обойдётся и на танцы рассчитывать не стоит.

Что ж, значит, это и есть апофеоз всей предшествующей истории человечества.

Печально, что так. Хотелось разнообразия.

Говорят, до нас было ещё три-четыре цивилизации, но они тоже упёрлись в товарно-рыночные отношения — и сейчас пребывают в виде нефти.

Значит, и нами когда-то могут машины заправлять.

Вот как бы это наше понимание до граждан Америки донести?

Может, протроллить в жёсткую и провести пару дополнительных ядерных испытаний на атоллах в Тихом океане? С прямой трансляцией на Первом канале и праздничным концертом типа «Голубого огонька» в период его народной популярности — с академиками, генералами, балеринами, хоккеистами и космонавтами.

И чтобы перед сном вся страна подошла к раскрытым окнам и спела государственный гимн.

Волей-неволей простой американец об этом узнает и спросит у Трампа: «А что там русские так широко празднуют?»

Что он сможет ответить простым американцам? Конечно! Только правду!

Мол, празднуют россияне проведение внеплановых ядерных испытаний на безымянном атолле в Тихом океане.

«Что бы это значило?» — почешут затылки простые американцы… И путём несложных умозаключений придут к мысли, что самое время, по доброй североамериканской традиции, наряду с убийством коренного населения универсамы грабить.

А нам дальше надо свою решимость демонстрировать.

Было бы прекрасно крестный ход миллиона на полтора голов от Москвы до Владивостока запустить. Тоже с трансляцией. Телевизионный марафон «Живый в помощи Вышнего». В каждом населённом пункте, через который будет проходить крестный ход, установить палаточные городки и развернуть благотворительные ярмарки. Выделить под трансляцию канал «Спас». А канал «Звезда» пусть транслирует стремительное строительство в Уральских горах бомбоубежища размером с город-миллионник под названием «Ковчег». ТНТ на их базе запустит молодёжный ситком «Мёртвые, но озорные» — про молодых строителей.

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Американцы темы с бомбоубежищами очень любят. Для них можно сделать англоязычную версию в интернете. Уверен, в душах простых американских граждан будет нарастать ощущение, что Трамп им чего-то недоговаривает.

Но и на этом не стоит останавливаться! Что нам терять, если все так войны хотят?! Реализуем себя творчески всей страной. Доведём противника до истерики, пока он первый кнопку не нажмёт.

А там уж — мы не виноваты! Там по факту жертвы с нас все грехи снимутся. Тем более что грехов у нас — бездны. И, по сути, Трамп делает нам райский подарок.

Иван Охлобыстин