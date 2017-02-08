«Все террористы уничтожены»: под Махачкалой за чтение Корана убит пенсионер

В поселке Талги рядом с Махачкалой расстрелян 63-летний местный житель Джамалудин Рагимов. Тело Рагимова, с четырьмя огнестрельными ранениями было обнаружено в машине. На месте происшествия следователи изъяли шесть гильз и две пули.

Основная версия следствия — пожилого человека могли убить из-за его рода деятельности. Рагимов зарабатывал на жизнь тем, что читал на кладбище над усопшими суры из Корана. В традиционных для России ханафитском и шафиитском мазхабах (богословско-юридических школах — EADaily) принято читать Коран над умирающим человеком и по истечению определенных периодов после его кончины. Обязательно читают Коран в дни поминок на третий, седьмой и сороковой день после смерти. Каноны традиционного ислама предписывают читать над усопшими суры «Фатиха» (Открывающая), «Ясин» и начальные аяты (стихи) суры «Аль-Бакара» («Корова»).

Традиция рецитации (чтения) Корана над умершими существует в Дагестане на протяжении веков и связана с преобладающим в республике суфийским исламом. Бытующие в республике нормы традиционного ислама относят этот обряд к суннату — действиям, которые желательны, но не обязательны, в отличие от фарза — обязательных норм (к фарзу, например, относится пятикратная молитва).

Как сообщают родные погибшего Джамалудина Рагимова, он читал за символическую плату над умершими суры из Корана на арабском языке. По этой причине у пожилого мужчины были конфликты с местными салафитами, которые считают данный обряд «ширком» — «язычеством». По словам вдовы Рагимова, ему неоднократно звонили и угрожали, требуя прекратить совершать обряд.

Поселок Талги часто фигурирует в антитеррористических сводках по Дагестану. 13 декабря 2010 года в райцентре Губден был расстрелян ваххабитами имам поселковой мечети Газимагомед Гаджимагомедов. При жизни Гаджимагомедов в своих проповедях обличал ваххабитов, за что получал угрозы. В Талги, из-за повышенной угрозы терроризма часто проводятся соответствующие профилактические мероприятия. В начале декабря прошлого года в поселке прошла контртерррористическая операция (КТО), в ходе которой были уничтожены несколько «лесных» боевиков.

EADaily напоминает, что за несколько дней до убийства под Махачкалой верующего пенсионера, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил, что практически все террористы в республике ликвидированы. На следующий день после громкого заявления главы Дагестана в селе Анди Ботлихского района республики был введен режим контртеррористической операции.